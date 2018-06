Uber: Byretten skal afgøre fortsat kørsel i London

Uber skal i denne uge for byretten i Westminster, London, for at appellere de britiske lovgiveres beslutning om at fratage Ubers arbejdstilladelse.

Det skriver The New York Times.

Dara Khosrowshahi har i sine 10 måneder som administrerende direktør i Uber forsøgt at forbedre selskabets ansigt udadtil gennem en længere PR-kampagne, der undskylder for selskabets tidligere ugerninger.

Skulle Uber tabe sagen, kan det i værste fald resultere i et komplet forbud mod kørsel i London, der er et af selskabets mest lukrative markeder. Sagens afgørelse vil ikke bare påvirke selskabets kørsel i London, men vil også sætte et eksempel for, hvordan andre skal håndtere Ubers samkørselsservice.

Dara Khosrowshahi har givet udtryk for, at Uber fremover vil adressere regeringens bekymringer, og at selskabet er klar til at være en lovlydig virksomhedsborger.

»Retssagen er en af de første prøvelser for Khosrowshahis lederskab og nye tilgang til selskabet. Afgørelsen vil vise, hvorvidt myndighederne er villige til at acceptere et mere forfinet Uber, eller om der er flere mere fundamentale spørgsmål omkring Uber-modellen,« siger André Spicer, der er professor ved Cass Business School, til The New York Times.

Uber har haft mulighed for at fortsætte sin kørsel i London, mens selskabet har ventet på appellens afgørelse. Mere end 3,6 mio. personer har brugt selskabets samkørselsservice, hvilket gør London til Ubers største europæiske marked.