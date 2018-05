Uber arbejder videre i Danmark

Det er ikke meget, man har hørt til Uber, siden de i april sidste år trak stikket i København og stoppede med at udbyde deres kørselstjeneste for danskerne.

Dråben var den såkaldte Uber-lovgivning, der stiller krav om sædefølere og taxametre ved taxakørsel. Kravene til Uber-bilernes interiør forhindrer dog ikke den amerikanske virksomhed i at fortsætte deres udviklingskontor i Aarhus. Her har man siden 2014 leveret dele af den software, som omkring 3 millioner chauffører og 75 millioner passagerer bruger på verdensplan ifølge Ubers egne tal.

Uber-afdelingen i Aarhus havde fra start en plan om at huse 100 ansatte. Det har ikke ændret sig, fortæller Ubers danske Director of Engineering Steffen Grarup direkte adspurgt i IDAs teknologipodcast Techtopia.

»Vi vil gerne ansætte 100 mand, hvis vi kan finde de rigtige. Vi vil gerne vokse og vokser også stadig. Men vi vil gerne vokse organisk og have de rigtige ind. Uber som virksomhed kan blive meget meget større end den er i dag. Og engineering vil også blive ved med at vokse,« siger Steffen Grarup, der er en af to stiftere af det danske udviklingskontor.

En usædvanlig teknologihistorie

Steffen Grarup og medstifter Rene Schmidt har inden 2014 boet i Silicon Valley i over 10 år. I den tid har de arbejdet for ambitiøse startups og større virksomheder. Senest VMWare, hvor deres chef bragte dem med sig ind i folden hos Uber.

Ifølge Steffen Grarup er Uber en usædvanlig teknologihistorie. Normalt opfinder en virksomhed noget spændende teknologi, som de bruger lang tid på at udvikle for at få på markedet, fortæller han. Når teknologien først er klar, tager det lang tid at åbne forbrugernes øjne for den og få skabt en kritisk masse til at videreudvikle tjenesten og lave en god forretning ud af det.

»Uber var det stik modsatte. Vi havde noget relativt simpel teknologi, et produkt der sådan lige virkede. Og det voksede bare eksponentielt omsætningsmæssigt. Så det var sådan et tilfælde, hvor teknologien løber efter markedet, fordi det slet ikke kan følge med. Det første år handlede derfor bare om, at systemet skulle holdes oven vande, nogenlunde virke, og skalere det undervejs,« fortæller Steffen Grarup.

Plads til at fejle

Han husker at væksten lå omkring 30 procent måned til måned. Fra at starte to mand på det nyoprettede kontor i Aarhus tilbage i 2014 er der nu 55 ansatte primært med teknisk baggrund. Omkring 20 af dem har en ph.d.-grad.

Den aarhusianske udviklingsafdeling er ikke påvirket af Ubers flugt fra den danske taxalovgivning. De orienterer sig mere mod hovedkontorerne i San Fransisco, Palo Alto og Amsterdam.

At Uber er en global tjeneste og i alle timer af døgnet servicerer deres brugere, gør det svært for udviklingsafdelingen at implementere opdateringer af systemet. Der er ikke noget servicevindue i nogle timer af døgnet, for systemet er altid i gang, millioner af mobiltelefoner er tilkoblet og små transaktioner skal behandles.

Derfor er der ganske utraditionelt heller ingen særskilte test- og driftsafdelinger i Uber. Kun udvikling, fortæller Steffen Grarup. Til gengæld er der plads til at fejle.

»Som de fleste Silicon Valley-virksomheder er der også en risikovillighed. Der er en forståelse af, at hvis man laver tingene, og det skal gå stærkt, så sker der fejl. Man skal bare sørge for, at de ikke får ret meget impact på produktionen og så rulle dem hurtigt tilbage og lære af det,« siger Steffen Grarup til Techtopia.

For stor til at bruge andres løsninger

Uber er på niveauet lige under techgiganter som Google, Amazon og Facebook, når det kommer til de datamængder og antallet af servere, Steffen Grarup og hans stab arbejder med.

»Det betyder, at af al den software, du kan finde, er der ikke ret meget i den skala. Det meste open source falder relativt hurtigt fra hinanden i den skala. Og kommercielt software virker heller ikke rigtigt i den skala, så de eneste virksomheder, der virkelig har noget, vi kan bruge, er Google og til dels Facebook og Amazon. Det kan man sjovt nok ikke få fingrene i,« siger Steffen Grarup.

»Når man bliver stor nok i skala, er man nødt til at lave meget af det selv. Det er en ingeniørmæssig udfordring,« siger Steffen Grarup.

