Tysk strejke får SAS til at aflyse flyvninger tirsdag

En stor strejke i Tyskland tirsdag får konsekvenser for de rejsende med SAS til henholdsvis Frankfurt og München.

Det oplyser SAS-pressechef, Mariam Skovfoged.

»Vi aflyser tre tur-retur-flyvninger til Frankfurt og fire tur-retur-flyvninger til München«, siger Mariam Skovfoged og forklarer, at passagererne vil blive ombooket.

Hun oplyser, at passagererne vil få besked via de kontaktoplysninger, de har oplyst, eller via det rejseselskab, der har booket rejsen for dem.

»Det er en hel normal situation ved aflysninger,« siger Mariam Skovfoged.

Ifølge Reuters vil den store tyske fagforening Verdi, der organiserer offentligt ansatte, tirsdag strejke i i alt fire lufthavne. Ud over Frankfurt og München drejer det sig om lufthavnene i Bremen og Köln.

Nyhedsbureauet skriver, at medlemmer af Verdi vil strejke fra klokken fem om morgenen til seks om aftenen i Frankfurt tirsdag, og at sikkerhedspersonale og bagagearbejdere vil nedlægge arbejdet.

Verdi tæller 2,3 mio. medlemmer ansat i den offentlige sektor. Fagforeningen kræver en lønstigning på 6 pct.