Trods dieselgate: BMW kan ikke støde Audi fra tronen som sponsor for Bayern München

Audi har i årevis været en af hovedsponsorerne for fodboldklubben Bayern München. Til stor ærgrelse for den bayerske rival BMW, der selvfølgelig lugtede blod, da dieselgate ramte VW-koncernen, der også ejer og producerer Audi.

Ifølge den tyske avis Handelsblatt har BMW internt i fodboldklubben fået støtte til sit forsøg på at støde Audi fra tronen. Tidligere ministerpræsident i Bayern, Edmund Stoiber, der er medlem af fodboldklubbens supervisory board, har lobbyet for, at BMW skulle ind i varmen og overtage Audis plads. Men forgæves.

»BMW forsøgte at udnytte Audis diesel-svaghed, men er mislykkedes med det,« siger en kilde fra klubben til Handelsblatt.

I 2015 kom det frem, at Volkswagen-koncernen i årevis havde fusket med softwaren i koncernens dieselbiler, så bilerne så ud til at forurene betydeligt mindre, end de reelt gjorde. Det er sagen, der er kendt som dieselgate, og som har kostet VW-koncernen 25 milliarder dollar i bøder og forlig i USA samt en bøde på en milliard euro i Tyskland.

Den tyske efterforskning af dieselgate er blevet udvidet til også at omfatte Daimler og Audi, hvis topchef, Rupert Stadler, blev arresteret sidste måned for forsøg på at påvirke vidner.

Fængslingen har dog ikke påvirket Rupert Stadlers position i fodboldklubben, hvor han stadig sidder i supervisory board. Det samme gælder i øvrigt tidligere Volkswagen-CEO, Martin Winterkorn, der for nylig i USA er blevet tiltalt for bedrageri i dieselgate-sagen.

Bayern München har i øjeblikket tre sponsorer, som også hver ejer 8,33 pct. af klubben: Audi, sportstøjproducenten Adidas og forsikringsselskabet Alianz.