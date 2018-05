Torms CEO: Nye skibe forbereder os til fremtidens behov

Med 10 nye skibe til levering er rederiet Torm klar til at møde fremtidens krav og behov i shippingindustrien.

Skibene alle er forberedt til at kunne installere scrubbere, og dermed er Torm godt rustet til at møde svovlkravene fra Den Internationale Maritime Organisation, IMO, der træder i kraft i 2020.

Det forklarer rederiets administrerende direktør, Jacob Meldgaard.

»Det giver en betragtelig økonomisk fordel, at vi har de her nye skibe, der er forberedt til at møde kravene. Alle vores skibe, der er bygget i 2018 og fremtidige leveringer, er forberedt til scrubbere«, siger han.

Et scrubber-system kan fjerne uønskede partikler fra udstødningsgasser. Fra 2020 lyder kravet, at der maksimalt må være et svovlindhold på 0,5 pct. i brændstoffet.

Samtidig er de nye skibe også mere energieffektive, fremhæver Jacob Meldgaard som en af fordelene ved de nye skibe.

»Vi skal vi se på, om det stadig er den rigtige beslutning at lave ombygninger af de skibe, der er bygget før 2018«, siger Jacob Meldgaard.

I januar gennemførte Torm en kapitaludvidelse på 100 mio. dollar, som understøtter selskabets flådeinvesteringsplan, fremgår det af regnskabet.

Tre nye skibe til en samlet pris på 93 mio. er siden blevet bestilt, og det sidste af de tre nye skib sejler ind i flåden i første kvartal af 2020, oplyser selskabet.

/ritzau/FINANS