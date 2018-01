Torm køber nye skibe

Rederiet Torm er mandag efter børslukketid kommet med en såkaldt markedsopdatering, hvor det blandt andet fortæller om forventninger til 2017, udnyttelse af optioner på bygning af to nye skibe og et tilhørende finansieringstilsagn fra ABN Amro.

Torm venter for 2017 et driftsresultat, EBITDA, i intervallet 155-160 mio. dollar og et resultat før skat i intervallet 0-5 mio. dollar eksklusive eventuelle nedskrivninger som følge af den årlige værdiforringelsestest, fremgår det.

Ifølge et estimat fra Bloomberg News ventede analytikerne til sammenligning et driftsresultat på 154 mio. dollar for året. Rederiet offentliggør ikke finansielle prognoser.

Torm fortæller desuden, at det har udnyttet to optioner på bygning af to LR1-skibe til en samlet investering på 74 mio. dollar.

De ventes leveret i 2019 til og med første kvartal 2020, og i forbindelse med de to nybygninger har rederiet fået tilsagn fra ABN Amro om "attraktiv" skibsfinansiering på op til 50 mio. dollar.