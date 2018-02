Topchef: Forandringen vil tage tre-fem år

Mærsk-topchef Søren Skou spejder efter nye forretningsveje: » Det væsentlige er at finde nogle teknologier, som vi kan bruge til at støtte vores kerneforretning.« Arkivfoto: Søren Bidstrup

At vende udviklingen i A.P Møller - Mærsk er den måske største og mest komplicerede opgave, en topchef i Danmark nogensinde har stået overfor. Manden i spidsen for projektet er Søren Skou, og han forventer, at opgaven vil være løst inden for de næste tre til fem år.

I efteråret 2016 blev de første planer meldt ud om, hvordan den store danske virksomhed skulle forandres.

Selskabet blev i første omgang delt i to: En transport- og logistikdel, som skulle fortsætte, og en række energi­selskaber, som skulle sælges – som det siden skete for Maersk Oil med rettighederne i Nordsøen.

»Vi er vel godt et år inde i en rejse, som skal tage tre til fem år,« siger Søren Skou til Berlingske.

A.P. Møller - Mærsk skal bygges op omkring Maersk Line, verdens største containerrederi.

Industrien har længe været under pres pga. svag vækst og alt for mange skibe.

Men den helt store udfordring på længere sigt er de store digitale forandringer, som kan skabe nye konkurrenter for den danske virksomhed.

Oplagt er den amerikanske IT-­gigant Amazon, mens også mange andre overvejer, hvordan nye teknologier kan ændre den containerindustri, som er så vigtig for verdensøkonomien.

I første omgang er den danske virksom­hed gået sammen med amerikanske IBM for at forsimple industrien ved at digitalisere mange af de gamle processer.

Ideen er, at det skal være meget lettere for kunderne at få varer sendt rundt i verden. Søren Skou peger på, at store internationale transportselskaber som UPS eller FedEx har nogle af de ting, som Mærsk sigter mod.

»Vi skal skabe et selskab, der minder om UPS eller FedEx. Det er integreret i selskabet, som leverer samlede løsninger og har en kundetilgang, som er digital,« siger han.

Men også UPS og FedEx er udsat for de forandringer, som digitaliseringen skaber.

I sidste uge oplyste Amazon, at selskabet vil gå i gang med selv at fragte varer rundt. Godt nok er det kun i Los Angeles i USA, og indtil videre er det kun varer, som er bestilt på Amazons hjemmeside. Men selv om det mest er en symbolsk handling, sender det rystelser rundt, når Amazon rører på sig. For samme dag faldt aktierne i både UPS og FedEx med omkring fem pct.

Søren Skou siger, at hans opgave også er at få det hele kommunikeret klart og tydeligt til sin organisation og få alle til at forstå, hvilken opgave der venter forude.

»Vi skal have kommunikeret og forklaret strategien, og det gør vi livligt internt. Jeg har lige haft vores top 900-ledere fra hele verden samlet i København. Der har jeg forklaret, hvad vi har gang i for at få folk motiveret,« siger A.P. Møller - Mærks-topchefen.