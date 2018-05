Teslas topchef om bremseproblemer: Ruller en opdatering ud

Det skriver Reuters.

Consumer Reports, der er et amerikansk magasin, vil ikke lave en anmeldelse af bilen, og det skyldes bremseproblemet. Elon Musk har tirsdag morgen skrevet et tweet, hvori han siger, at problemet ser ud til at kunne løses ved en systemopdatering, der vil komme om få dage, skriver nyhedsbureauet.

Elon Musk tilføjer, at Consumer Reports har en bil fra den tidlige produktion, og at model 3 blandt andet er blevet opgraderet i forhold til kørselskomforten

Tesla-aktien stiger 1,2 pct. i formarkedet.

/ritzau/FINANS