Tesla-topchef lancerer flad ledelsesstruktur

Elbilproducenten Tesla vil omstrukturere og indføre en fladere ledelse. Beslutningen kommer i kølvandet på en vifte af fratrædelser, der har ført til frygt for kaos i ledelsen. Samtidig kæmper el-bilproducenten for at øge produktionen af model 3.

Det skriver Financial Times og Wall Street Journal.

Mandag meddelte Teslas administrerende direktør, Elon Musk, til sine ansatte, at selskabet vil omstrukturere til en flad ledelsesstruktur. Det betyder, at ansatte skal arbejde for topchefer med kun få lag af ledere imellem.

- Som en del af reorganiseringen vil vi gøre ledelsesstrukturen fladere for at forbedre kommunikationen, kombinere funktioner, når det giver mening, og trimme aktiviteter, der ikke er afgørende for vores missions succes, skriver Musk i en mail til sine ansatte.

Musks beslutning kommer kort efter, at Teslas ingeniørchef, Doug Field, gik på orlov, og ledende medarbejder Matthew Schwall forlod virksomheden til fordel for Alphabet.

Samtidig er elbilproducenten langt bagud i forhold til egne mål om at øge produktionen af Model 3. Målet er at øge den ugentlige produktion til 5000 biler om ugen, hvilket svarer til en stigning på omkring 150 pct. i forhold til niveauet i slutningen af marts.

Tesla-aktien er indtil videre faldet med mere end 5 pct. i år, men steg for nylig med omkring 0,6 pct. til 302,82 dollar per aktie.

/ritzau/FINANS