Tesla rammes af lastbilproblemer i Norge

Et uheld på de norske landeveje får nu elbilsproducenten Tesla til at sætte hastigheden af leverancerne i landet ned. En lastbil lastet med Tesla Model S var ifølge CNN Money involveret i et uheld, hvor to af bilerne blev knust af det øverste dæk af lastbiltransporteren.

Samtidig er flere lastbiltransporter med bilmodellen over de seneste uger blevet stoppet af de lokale myndigheder og fjernet fra vejene, fordi de ikke kunne leve op til inspektionskravene.

Tesla kan tilsyneladende ikke finde nok tilstrækkeligt store lastbiler til at transportere bilerne i Norge. Og landet er ikke et hvilket som helst marked for elbilselskabet. Det overgås kun af USA og Kina. Så problemer her vil kunne mærkes. Topchef Elon Musk har allerede forholdt sig til udfordringerne via Twitter, hvor han natten til søndag skriver:

»Jeg har netop bedt vores team om at sætte farten ned på leverancerne. Det er klart, at vi overskrider den lokale logistikkapacitet på grund af lageropbygning og levering. Kundetilfredshed og sikkerhed betyder mere end et par ekstra biler i kvartalet.«

Langsommere end ventet

Selskabet har haft stor succes med Model S-bilen, og det er da heller ikke denne model, der har haft de logistiske udfordringer, som har trykket selskabet. Nej, problemerne har hidtil relateret sig til Model 3-bilen, der var imødeset med stor spænding, fordi det skulle være fabrikantens første forsøg på at flytte sig fra at være en niche-forretning til at masseproducere biler i et prisleje, hvor flere kan være med.

Og selskabet fik da også særdeles mange forudbestillinger på modellen, men måtte efterfølgende sande, at man slet ikke kunne leve op til sine egne produktionsmål. Tesla havde oprindeligt sat en målsætning om at kunne rulle 5.000 Model 3-biler ud fra samlebåndet om ugen ved udgangen af 2017. Men i januar meddelte man, at man blot havde været i stand til at producere 2.425 over de sidste tre måneder.