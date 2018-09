Tesla-Mads og 1.500 andre kan koste Uber millioner i Danmark

Mads Krabbe føler sig egentlig ganske tryg.

Selv om Uber-sagen torsdag kulminerer i Højesteret og kan udløse en sand bøderegn over ham og 1.500 andre chauffører, sætter han sin lid til, at det amerikanske milliardselskab klarer mellemværendet med ordensmagten.

Den 40-årige har fragtet hundredvis af danskere i sin Tesla, når han alligevel skulle køre turen fra apoteket i Roskilde, hvor han arbejder som farmaceut, og hjem til sin lejlighed på Frederiksberg.

Det har givet ham tilnavnet Tesla-Mads. Uber-chaufføren brugte tjenesten, selv om den var politianmeldt, og mens chauffører var dømt for ulovlig taxikørsel. Hele tiden kørte han med den opfattelse, at det amerikanske milliardselskab ville betale, hvis han skulle få en bøde.

Den melding har adskillige chauffører angiveligt fået, og nu kan garantierne om at betale bøder ende med at koste Uber millioner.

Torsdag afgør Højesteret, om fire chauffører kan idømmes bøder for hver enkelt kørsel med baggrund i en liste fra de hollandske skattemyndigheder. Det vil i givet fald give politiet grønt lys til at sende bøder til Tesla-Mads og flere end 1.500 andre chauffører, der optræder på listen, som Skat i 2017 fik fra Holland.

Listen indeholder udførlige oplysninger om de ialt 506.546 ture, de danske Uber-chauffører kørte i 2014 og 2015, og hvis Uber skal betale, kan bøderne alene udløse en regning på mere end 50 millioner kroner.

Forsvaren mener imidlertid ikke, at EU-reglerne tillader, at oplysningerne fra den hollandske liste må bruges i en straffesag, og det er det, Højesteret torsdag afgør.

»Uber har betalt bøder indtil nu«

Indtil nu har 150 danske Uber-chauffører fået bøder efter at være blevet taget af politiet for ulovlig taxikørsel, når de har kørt rundt på de danske veje. Bøder, som Uber ifølge flere chauffører, som Berlingske har talt med, har betalt.

»Da Uber lukkede ned sidste år, sagde de, at de vil betale vores bøder og sørge for, at vi får advokathjælp. Hvis vi har kørt for stærkt, vil de selvfølgelig ikke dække det, men ellers vil de støtte os. Jeg har ikke hørt om nogen chauffører, der ikke har fået betalt deres bøder«, siger Mads Krabbe.

Uber har ikke betalt chaufførernes bøder og advokater direkte. I stedet skulle chaufførerne have fået udbetalt en bonus fra Uber svarende til det beløb, som den enkelte chauffør har skullet betale for bøder og advokathjælp. Berlingske har set beskeder fra Uber til chauffører, hvor det fremgår, at Uber har overført beløbet til deres private konti.

Uber har ikke officielt meldt ud, at de vil hæfte for chaufførernes bøder, hvis torsdagens dom medfører en bøderegn, men Uber svarer i en skriftlig kommentar til Berlingske Business, at firmaet i så fald vil støtte chaufførerne.

»Chauffører, som brugte Uber, var vitale i at skaffe sikker, pålidelig og billig transport, når folk ville komme rundt i København. At støtte dem fortsætter med at være en topprioritet for os,« siger Ubers talsperson Bodil Sidén i en skriftlig kommentar.

Selskabet svarer dog ikke på, om støtten omfatter en økonomisk håndsrækning.

Selv om Mads Krabbe også holdt speederen i bund for Uber, efter at byretten slog fast, at det var ulovligt, når han via appen tjente penge på at fragte passagerer i Teslaens sorte lædersæder, mener han ikke, at han selv har et ansvar.

»Nej, for Uber var klokkeklar i mælet om, at de var dybt uenige i afgørelsen og valgte at fortsætte tjenesten, for de var helt sikre på, at det omgjort i en højere instans,« siger han og tilføjer:

»Det var også uklart fra myndighedernes side, om Uber var lovlig. Diverse folketingspolitikere anpriste jo ligefrem Uber og reklamerede med, at de brugte tjenesten og anbefalede andre også at gøre det,« siger han.

Millionbøde for medvirken kan være på vej

Det er ikke bare bøder til chauffører som Mads Krabbe, der torsdag er på spil for Uber.

Selskabet risikerer oven i den regning også en større sag om medvirken til ulovlig taxikørsel. Uber har allerede betalt en bøde på 30.000 kroner for tre ture, men det forhindrer ikke Anklagemyndigheden i at køre en ny og markant større bødesag med baggrund i de omfattende oplysninger, som Højesteret tager stilling til, lyder det fra flere eksperter, som Berlingske Business har talt med.

Professor i strafferet på Københavns Universitet Thomas Elholm vurderer, at en dom til chaufførerne med stor sandsynlighed vil betyde, at anklagemyndigheden tager en større straffesag mod selskabet Uber op til overvejelse.

»Hvis chaufførerne dømmes i Højesteret, vil det være relevant for Anklagemyndigheden at overveje, om der er grundlag for en større bødesag mod Uber,« siger han og understreger, at der kan være en række juridiske overvejelser, der gør, at det alligevel ikke vil være muligt at rejse sagen, for eksempel forældelse.

Ifølge juraprofessoren kan der blive tale om en stor bøde, såfremt der rejses tiltale og Uber dømmes. Antallet af taxiture vil sandsynligvis ikke være den eneste udmålingsfaktor. Også forhold som selskabets fortjeneste og måske eventuelle misforståelser af retsreglerne vil kunne spille ind, forklarer han.

»Desuden vil der blive givet en form for mængderabat, så bøden kan blive stor, men den bliver ganske sikkert ikke 10.000 kr. ganget med antallet af taxiture.«

Artiklen fortsætter under grafikken

»Uber kan ikke røvrende chauffører«

Professor Sten Schaumbürg-Muller fra Syddansk Universitet bakker op. Ifølge ham vil det være realistisk, at selskabet baseret på andre sager kan få en bøde i millionklassen, hvis der bliver kørt en sag, og selskabet dømmes.

»Et slag på tasken er fem-ti millioner kroner,« siger han om bødestørrelsen.

Advokaturchef i Københavns Politi Vibeke Thorkild-Jensen afviser at forholde sig til en mulig sag mod Uber inden Højesteret-dommen. Hun ønsker heller ikke at oplyse om sagerne kan være forældede.

»Hvis ikke der er rejst nogen sigtelse, så er der en toårig forældelse, ja. Men du får ikke ud af mig på nuværende tidspunkt, om der er rejst sigtelser og i hvor stort omfang. Det er ikke noget folk skal vide noget om gennem pressen.«

Advokaturchefen oplyser, at myndigheden har været i dialog med Uber.

»Nu skal vi have Højesteretsdommen, og nu skal vi se, hvad de siger til forældelsesproblemerne, og så går vi videre derfra,« siger Vibeke Thorkild-Jensen.

Uber ønsker ikke at kommentere en eventuel bødesag, inden dommen er faldet i Højesteret, oplyser selskabet.

Mads Krabbe er ikke i tvivl om, at Uber i hvert fald ender med at betale chaufførernes bøder.

»Hvis Uber har ambitioner om at vende tilbage til Danmark på et tidspunkt, er de nødt til at opretholde et godt ry og rygte, og hvis de røvrender flere tusinde chauffører, så ved jeg ikke, hvor god en forretning, de kommer til at kunne få,« siger han.

Der falder dom i sagen torsdag kl.12.