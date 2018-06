Svensk erhvervsmand og dansk fondskapitalist i spidsen for Posten

PostNords bestyrelse foreslår den svenske erhvervsmand Christian W. Jansson som ny bestyrelsesformand. Det sker, efter at bestyrelsesformand Jens Moberg i januar fortalte, at han ikke genopstillede.

Jens Moberg måtte fortsætte efter generalforsamlingen i april, da det ikke var lykkedes bestyrelsen at finde en erstatning.

»PostNord AB's ejere foreslår i dag, at Christian W. Jansson vælges som ny bestyrelsesformand på en ekstraordinær generalforsamling.«

Ejerne foreslår endvidere, at Christian Frigast vælges som næstformand for bestyrelsen, skriver PostNord i en pressemeddelelse.

Tidligere var SAS' forhenværende administrerende direktør Mats Jansson i spil til posten. Men han fortalte i april til svenske Dagens Industri, at han havde takket nej.

»Jeg indså, at det var en selvmordsmission. Jeg har allerede haft sådan en i SAS og ville ikke tage en igen,« sagde han ifølge Børsen til den svenske avis.

Christian W. Jansson er fra 1949 og arbejder for nuværende med startup selskaber og bestyrelsesarbejde. Han har tidligere været administrerende direktør i store svenske firmaer som KappAhl og Ellos.

Christian Frigast, der foreslås i stedet for nuværende næstformand Anitra Steen, er partner og formand for kapitalfonden Axcel Management. Han er født i 1951 og uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: PostNord udfordres af faldende brevmængder Efter et hårdt år i 2017 er kvalerne for PostNord fortsat for PostNord. Men tirsdag er der lyspunkter. Selskabet har fundet en ny bestyrelsesformand og en ny formand i Christian Jansson og Christian Frigast. Tidligere sagde EU god for et stort kapitalindskud fra den danske stat, der skal finansiere en stor omstillingsproces. Udfordringerne er der dog stadig nok af. Her kan du læse om PostNords problemer: * Siden årtusindskiftet er brevmængderne i den danske del af PostNord faldet med mere end 80 procent. Samtidig er portoen steget. * I første kvartal 2016 fragtede PostNord i Danmark 103 millioner breve. I første kvartal 2018 var tallet 71 millioner. * Mens antallet af breve er faldet, er det gået den anden vej med mængden af pakker. Det skyldes blandt andet stigende nethandel. * Den danske del af forretningen har været tabsgivende i en længere periode. I første kvartal 2018 tabte PostNord Danmark 199 millioner svenske kroner på driften. I 2017 var tabet på over en milliard svenske kroner. * I oktober 2017 blev ejerne enige om at skyde 1,7 milliarder kroner i PostNord, hvoraf den danske stat bidrager med langt den største del - 1,4 milliarder kroner. * Pengene skal blandt andet bruges til at betale for kompensation til kommende afskedigelser af tjenestemænd som led i en stor omstilling af selskabet. * En ny strategi for PostNord betyder, at omdeling af pakker fremover vil være bærende for virksomheden. * De fysiske breve tages med i samme ombæring. Dermed kan der effektiviseres og spares på mandskabet, lyder rationalet. * De kommende år vil PostNord skære mellem 3500 og 4000 fuldtidsstillinger, herunder 500 i administrationen. Kilder: PostNord og Ritzau.

I en samlet udtalelse lagt på Transportministeriets hjemmeside skriver den kommende formand og næstformand:

»Vi ser frem til at lede direktionen i PostNord. PostNord har mange kompetente og loyale medarbejdere. Det er et rigtigt godt selskab, der kan blive bedre.«

»Forudsætningerne for PostNords forretning har grundet digitalisering og handel på nettet ændret sig drastisk. Det giver store muligheder for PostNords fremtid,« skriver de to.

PostNord kæmper med en anstrengt økonomi i takt med, at brevmængderne faldet drastisk. Senest har PostNord i Danmark måtte have et stort kapitalindskud for at kunne afskedige tusindvis af tjenestemandsansatte medarbejdere.

/ritzau/