Svagt tankmarked koster Norden en nedjustering

Norden venter nu et resultat i 2018 på 0-30 mio. dollar, når man justerer for gevinster eller tab på skibe. Tidligere ventede rederiet et resultat på 10-50 mio. dollar.



Nedjusteringen har rod i, at Norden nu med sikkerhed venter et underskud i selskabets tankdivision, der fragter olieprodukter rundt på verdenshavene.



Rederiet venter nu et underskud på minus 20 mio. dollar til minus 35 mio. dollar i tankdivisionen mod tidligere minus 15 mio. dollar til plus 5 mio. dollar. I andet kvartal fik divisionen et minus på 8 mio. dollar.



- Tankmarkedet er blevet forværret i løbet af 2018 og befinder sig pt. på uventet lave niveauer. Det nye estimat er baseret på et fortsat meget svagt marked i tredje kvartal efterfulgt af moderate sæsonbetonede forbedringer i fjerde kvartal, skriver Norden i en meddelelse til fondsbørsen.



I Nordens tørlastforretning, der fragter varer som korn, kul og jernmalm, er der derimod mere positive takter.



I forretningsdivision Dry Operator, der dækker lejede tørlastskibe, venter Norden nu et resultat på 20-30 mio. dollar mod tidligere 10-20 mio. dollar. I andet kvartal gav divisionen et overskud på 8 mio. dollar.



I divisionen Dry Owner, der indeholder Nordens egne skibe, venter rederiet nu et overskud på 15-20 mio. dollar mod tidligere 15-25 mio. dollar, efter at kvartalet gav et overskud på 2 mio. dollar.



Norden-aktien falder 7,1 pct. til 106,30 kr. efter nedjusteringen. Rederiet offentliggør det fulde regnskab for andet kvartal onsdag den 15. august.