Stadil har tabt over en milliard - men holder stædigt fast i shipping

Christian og Thor Stadil (th) skabte for godt 20 år siden Thonico, som i dag omsætter for mere end 7,5 milliarder kr. Nu drømmer de om at nå en omsætning på 10 milliarder kr. om få år, fortæller de til Berlingske.

I årevis har Thornico, der ejes af rigmanden Christian Stadil, taget vand ind i sin shipping-division Thorco. I årenes løb har Stadil-familien samlet tabt over en milliard kr. i driftstab, nedskrivninger og økonomisk førstehjælp, men 2018 kan blive året, hvor det vender og rederiet Thorco Projects begynder at bidrage positivt til koncernen.

Det fortæller Christian Stadil og hans far, Thor Stadil, i et interview med Berlingske. De driver sammen Thornico, som ejes af Christian Stadil, men som de to har bygget op fra bunden og over de seneste 20 år gjort til en milliardforretning.

Grundlæggende tror vi ikke på meget langsigtede strategier, men vi ser det bestemt som en mulighed at nå 10 milliarder kr. inden for de næste fire-fem år Christian Stadil, ejer af Thornico DEL CITAT

Godt nok er der udsigt til indtjening fra shipping i år, men sidste år kostede shipping på ny et stort tab Stadil-klanens virksomhed. Denne gang var det et tab på rundt regnet 100 mio. kr. på driften, som shipping-aktiviteterne kostede koncernen. Det fremgår af nøgletal fra Thornicos rengskab, som er blevet offentliggjort fredag.

Thornicos omsætning ramte i 2017 7,5 milliarder kr., som er det højeste nogensinde. På driften tjente Stadil-familien 461 mio. kr., som er næsten en fordobling i forhold til året før.

»I shipping vejrer vi endelig morgenluft. Det har holdt hårdt, men nu ser det endelig lidt bedre ud,« siger Christian Stadil.

Han peger på, at det bl.a. er tøjvirksomheden Hummel, der trækker op i koncernens samlede omsætning. Hummel nåede rekordomsætning på 1,3 millarder kr. sidste år.

Konglomerat med mange grene

Thornico er et konglomerat, bestående af fødevare- og teknoligivirksomheder, ejendomme, shipping og tøjvirksomheden Hummel. I en tid hvor shipping har været en dyr fornøjelse for Stadil-familien, tabet er over årene løbet op i over en milliard kr., har det været godt at være i fødevarer, og her vil familien nu investere yderligere.

»Shipping er meget cyklisk og for at skabe endnu bedre balance i koncernen, investerer vi nu stort i vores fødevareben, som er mindre konjunkturfølsomt. Vi investerer faktisk en halv milliard kr. i ny kapacitet over de næste to år, og det er det største investeringsprogram i Thornicos historie,« siger Christian Stadil.

Nu drømmer han om at nå en omsætning på 10 milliarder kr.

»Grundlæggende tror vi ikke på meget langsigtede strategier, men vi ser det bestemt som en mulighed at nå 10 milliarder kr. inden for de næste fire-fem år. Det er et dejligt rundt tal, og så begynder man at være stor,« siger Christian Stadil og tilføjer, at han budgetterer med at runde en omsætning på otte milliarder kr. i år.

I 2010 omsatte Thornico til sammenligning for 1,5 milliarder kr.

Trods det store tab på specialrederiet Thorco, holder Thornico fast. Men det har holdt hårdt, og det er først efter en gevaldig oprydning, der blev sat i værk for to år siden, at der nu er skabt en mere sund forretning.

Lagde arm med bankerne

»Vi har været gennem en kæmpeomlægning. I modsætning til alle andre havde vi alt samlet i et selskab, også ejerskabet af egne skibe, som er det, der har kostet os mest. Det har vi nu lagt i et nyt selskab, Sofia Shipping, hvor tabene er isoleret til den division. Det er her stålet, altså de skibe, vi har købt, ligger. Vi troede det var gode investeringer, men det har vist sig at være en katastrofeinvestering, det gik bare ned og ned,« siger Thor Stadil.

Tidligere lappede Stadil-familien hullet i koncernen, altså Thorco, ved at proppe penge i fra andre dele af konglomeratet, der tjente penge, bl.a. Hummel. Men i sommeren 2016 ændrede de strategi. Det gik ikke længere.

»Vi sagde til bankerne: Vi kommer ikke med flere penge, og vi vil genforhandle vores lån. Det førte til en gevaldig armlægning med bankerne, som vi vandt, fordi vi var klar til at smide nøglerne og overlade skibene til dem,« siger Thor Stadil.