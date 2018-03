Siemens skal levere 26 ellokomotiver til tog fra 2021

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse om resultatet af det udbud, som blev sat i gang i 2016.

- Det er en god dag for DSB's kunder. Vi har fundet en stærk leverandør af de kommende ellokomotiver, siger DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen.

- Vectron er en gennemprøvet lokomotivtype, og lokomotiverne vil medføre et løft for såvel togtrafikken som for miljøet, når lokomotiverne efter planen erstatter de aldrende ME- og EA-lokomotiver.

DSB har krævet, at vinderen skal være et »standard ellokomotiv«, som kan anvendes til både dansk og tysk/svensk kørestrøm. Lokomotivet skal både kunne køre med jernbanens nuværende og kommende signalsystem.

- Indkøbet er samtidig et vigtigt skridt mod at forny DSB's aldrende togflåde. Ud over at påvirke DSB's punktlighed positivt kommer de også til at forbedre DSB's driftsøkonomi, i takt med at de fases ind fra 2021 og frem, siger Flemming Jensen.

Ordren rummer en option på en leverance af 18 ekstra lokomotiver. Siemens skal levere lokomotiverne godkendt til kørsel i både Tyskland og Danmark.

Lokomotiverne skal kunne køre med en topfart på 200 kilometer i timen. De skal primært indsættes i den sjællandske regionaltrafik og trække DSB's 113 dobbeltdækkervogne.

DSB og Siemens skal samarbejde om at vedligeholde de nye ellokomotiver. Men Siemens får det overordnede ansvar i de første ti år og en option på yderligere fem år.

- Ansvaret for ellokomotivernes kvalitet og pålidelighed ligger altså entydigt hos Siemens. Men som en del af aftalen skal Siemens bruge DSB Vedligehold til dele af serviceeftersynene på lokomotiverne, siger Flemming Jensen.

Vectron-lokomotiver blev præsenteret i 2010. De er solgt til en række lande som Tyskland og Finland.