Shippingkunder klager over nyt brændstofgebyr

Det skriver Shippingwatch.

Nogle af verdens største afskibere som Electrolux og Cargill har over for Shippingwatch udtrykt kritik, og nu følger European Shippers' Council op med et brev direkte stilet til EUs konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

»Under de nuværende forhold er brugen af sådan et instrument ikke retfærdiggjort. Olieprisen er steget i løbet af den sidste måned, men det kan ikke sammenlignes med en nødsituation. Der har de seneste år løbende været udsving i olieprisen op og ned, og der blev ikke trukket noget tillæg tilbage, da en tønde olie kom ned under 40 dollar for noget tid siden, skriver organisationen i brevet.«

ESC mener derimod, at nødgebyr skal bruges i tilfælde, hvor der for eksempel er mangel på olie. Organisationen mener desuden, at gebyret er i direkte strid med reglerne for, hvordan rederier skal offentliggøre prisstigninger over for kunderne, da gebyret er blevet indført på stort set samme tid.

ESC opfordrer EU-Kommissionen til at regere, hvis konkurrencereglerne er blevet brudt.