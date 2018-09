SAS ser dyrere billetter på grund af ekstra brændstofregning

Det skriver Dagbladet Børsen.

I selskabets regnskab for tredje kvartal, der blev offentliggjort i fredags, fremlagde SAS planerne om, at flypassagerne kommer til at betale for de stigende brændstofudgifter i de kommende år.

- Så markante stigninger i branchens udgifter vil også betyde justeringer af priser for hele branchen, siger koncerndirektør i SAS, Lars Sandahl Sørensen, til Børsen.

SAS arbejder på at reducere sine omkostninger og har oprettet et spareprogram, der skal reducere omkostningerne med op mod 3 mia. svenske kroner frem mod 2020. Der regnes med, at selskabet kan spare 700 mio. svenske kroner i år, siger Lars Sandahl Sørensen.

Men ifølge direktøren er spareplanen ikke nok til at dække den store ekstraregning.

I sit regnskab gør SAS det klart, at konkurrencesituationen i industrien er ekstremt hård, og derfor er selskabet nødsaget til at indregne kundernes reaktion på prisstigningerne. Yderligere skriver selskabet, at de er nødt til at holde øje med konkurrenterne, og om de vælger at ignorere de stigende udgifter for at få en større markedsandel.

SAS kan endnu ikke sige, hvor meget der skal hentes via højere prisstigninger, siger Lars Sandahl Sørensen til Børsen.