SAS opruster på Boston-rute - Finnair til Asien

Det meddeler SAS - omtrent samtidig med at rivalen Finnair har varslet, at det "satser stort" på flere afgange i vinterplanen for 2018/19.

»Boston er en efterspurgt destination i sommerprogrammet, og derfor er det glædeligt, at vi nu kan tilbyde en daglig flyvning fra København. Tidstabellen er rigtig god, og det giver også vores kunder i Sverige og Norge en mulighed for at flyve via København,« siger Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS.

SAS begynder at flyve dagligt i perioden 6. maj 2019 til og med 27. september 2019, mens ruten i vinterperioden holder lukket og genåbner 31. marts 2019 med foreløbigt de fire nuværende afgange - før der siden skrues op.

Finnairs satsning i vintertidsplanen for 2018/2019 omfatter først og fremmest Osaka, Hongkong, Delhi, Phuket og Miami fra Helsinki.

Selskabet vil flyve dagligt til Osaka i den kommende vintertidsplan, og der bliver to ekstra afgange til Hongkong hver fredag og søndag.

Samlet set tilbyder Finnair dermed tolv nonstop flyvninger til Hongkong om ugen i vinterperioden.

Finnair satser også på Delhi i Indien, hvortil der flyves dagligt fra Helsinki til vinter, og Phuket i Thailand får desuden en fjerde ugentlig forbindelse, mens tidsplanen til Miami optimeres for at passe bedre til selskabets øvrige afgange fra Nordamerika.