SAS nyder godt af mindre sparsommelige kunder

København. De luftfartsselskaber, der ikke er lavprisselskaber, har i årevis været plaget af, at alle deres gode intentioner, tiltag og services har blegnet i forhold til prisen, når kunder skulle købe billet. Men det har ændret sig, og det bringer glæde hos SAS.

Det er samtidig en medvirkende årsag til, at SAS på trods af stigende brændstofpriser og en stærk dollar kan fastholde sin forventning om et stort overskud i år.

- Det er ikke bare vigtigt for os at fylde flyene, det er også vigtigt for os, at gøre det til den rigtige pris. Det er ikke svært at fylde sin fly, hvis prisen er ligegyldig.

- Men ser man på vores tal, så kan man se, at nøgletallene for omsætning per passager stiger. Det ser vi som udtryk for, at vi er blevet bedre til at styre priserne og levere et produkt, som kunderne gerne vil betale for, siger koncerndirektør i SAS, Lars Sandahl.

Overskuddet per billet er da også steget pænt år til år for SAS.

- Kunderne er blevet mere opmærksomme på, hvad de betaler for. De ved ofte nu, at hvis de kun går efter prisen, så er det tit forbundet med en masse ekstra omkostninger eller er en enormt besværlig rejse.

- Der er kunderne blevet opmærksomme på at flyve direkte og de services, de får hos os. Det giver en større betalingsvillighed. Kunderne er generelt blevet mere opmærksomme på, hvad de vil have og ikke have, siger Lars Sandahl.

Derudover er SAS hjulpet af, at kunderne er begyndt at ville betale for regelmæssighed. Mange af de billigste flyselskaber har relativt mange aflysninger.

- Vi ligger som et af de allermest stabile selskaber i Europa. Både når det kommer til, hvornår vi flyver, og om vi overhovedet flyver. Det vil folk gerne betale en præmie for, siger Lars Sandahl.

Det kan selvfølgelig vende. Lige nu har økonomien det godt, og kunderne har flere penge mellem hænderne.

- Vi er meget ydmyge og opmærksomme på, at konjunkturerne skifter. For vi er følsomme overfor store udsving af både den ene og den anden slags.

- Derfor er det også afgørende, at vi er robuste og fortsætter de omkostningsreduktioner, vi har gang i. Jeg er altid ydmyg over for vores økonomiske resultater, for jeg ved, hvor hurtigt det kan vende, siger Lars Sandahl.

/ritzau/