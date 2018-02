SAS gør op med årtiers rod i hangaren

SAS er godt i gang med at udskifte sin flåde af fly, så det i fremtiden kun vil holde Airbus-maskiner i hangaren. Det betyder blandt andet et farvel de 24 Boeing 737NG, som SAS ejer. Her er det et billede fra disse flys jomfrurejse hos det skandinaviske luftfartsselskab i 1998, flyet hedder Bernt Viking og fløj mellem Stockholm og Paris. FOTO: SAS

»SAS' problem er, at vi har for mange flytyper. Spanair har to, men er ved at udskifte den ene. Braathens har en. Mens SAS har syv! Og det er et stort problem. Vi har for mange fly og for få af de rigtige. Men sådan er det. Desværre findes der ingen enkel løsning på det.«

Citatet stammer fra bogen »SAS - kunsten at sænke et flyselskab« af Richard Björnelid, og de lettere afmægtige ord blev ytret af daværende topchef Jørgen Lindegaard, der ledede SAS mellem 2001 og 2006. Her 12 år efter danskerens farvel er SAS endelig ved at være færdige med at tage det endelige opgør med det, der bedst kan beskrives som en mindre rodebutik af fly. Og det har været et åg for SAS i mange, at flåden har været så forskelligartet. Det har gjort, at man skulle have langt flere reservedele hjemme, mekanikerne skulle skoles i forskellige flytyper, og sidst men ikke mindst, så gælder en typegodkendelse for en pilot til en Boeing 737 ikke til en Airbus 320.

»Det har kostet SAS rigtig mange penge. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for omkostningssiden, at man ensretter flåden, og det er vigtigt for den fleksibilitet, man så gerne vil have. Det kommer til at koste lidt at uddanne Boeing-piloterne til fremtiden, men overordnet ligner det en god beslutning fra SAS,« siger Sydbanks SAS-analytiker Jacob Pedersen.

Foreløbigt regner SAS med at købe omkring 50 nye fly, der skal leveres på den anden side af 2020. Det bliver formentlig altovervejende tale om Airbus 320Neo, som SAS allerede har i flåden, og som de får leveret 14 mere af i de kommende år. Desuden kan en del af de 50 fly også blive mindre maskiner fra en anden fabrikant, der hovedsageligt skal flyve på mindre ruter.

»Tanken er, at vi gerne vil have en ensartet og harmonisk flåde. Det kan give masser af fleksibilitet, da de samme kollegaer kan flyve dem, fordi de ikke skal trænes til andre flytyper. Vi skal ikke have komponenter til at alle mulige flykategorier, og vores teknikkere ved, hvad de har med at gøre, fordi de ikke skal skoles til flere flytyper,« siger koncerndirektør med ansvar for drift, Lars Sandahl Sørensen.

Hvis SAS' sorteringsøvelse i hangaren lykkes vil flåden, som ikke opereres af underleverandører, bestå af Airbus-fly til langdistance, som typisk har to gange ned gennem flyet, samt Airbus-fly til kortdistance, som typisk har én gang ned gennem flyet. Men om ikke alt for længe kommer der formentlig en hybrid mellem de to modeller. Airbus arbejder nemlig på en version af det smalle 321 med lang rækkevidde, og franskmændene har allerede fløjet mellem Hamborg og New York.

»For mig er der ikke så meget tvivl om, at langdistancemarkedet om 15 år vil være langt mere fragmenteret, men også langt større, og det vil være de smalle fly, der faciliterer forandringen. Det er en bevægelse, som SAS allerede nu kan begynde at indstille sig på,« siger Jacob Pedersen.

Og faktisk er SAS allerede ved at forberede sig på den fremtid, fortæller Lars Sandahl Sørensen.

»Det er vi helt opmærksomme på. Vi har også forhandlet positioner, så vi kan ændre nogle af vores 320-positioner til at være 321-langdistance, og hvis vi fortsætter vores udvikling af virksomheden, så bliver der også mulighed for at flyve langdistance med smalle fly i fremtiden,« siger SAS-direktøren, der ikke mener, at de nye Airbus 321 vil tage passagerer fra SAS' store Airbus 350, som det blå-hvide selskab får leveret otte af de kommende år.

»Nej. Det er et andet produkt. Airbus 321 kommer til at betyde, at vi kan flyve på nogle lidt mindre destinationer på langdistance, og dermed tilbyde flere destinationer, hvis der er et marked, og vi kan producere til den rigtige pris,« siger han.