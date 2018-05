SAS-formand: Udsigt til udskiftning i ejerkredsen snarligt

- Vi skal sørge for, at SAS er en stærk forretning, der kan stå på egne ben. Hvis vi bliver ved med at arbejde med det, som vi har gjort i 5-6 år, med at styrke SAS og får en klarere profil i den europæiske luftfartsbranche, så bliver det selvforstærkende, siger Carsten Dilling til Børsen.

Ifølge Carsten Dilling er SAS "rettelig til salg på børsen hver eneste dag". Han henviser til, at både den norske og svenske stat har oplyst, at de vil sælge deres ejerandele.

Ifølge Børsen er det ikke Søren Dillings primære opgave at sælge SAS.

- Der kan ske alt muligt i overmorgen. Men vi bygger ikke en plan med en formålsparagraf om at blive købt op eller gå ud og gøre en hel masse på M&A-fronten. Vi bygger et SAS, der er stærkt og kan stå på egne ben, og så ved vi godt alle sammen, at jo stærkere et SAS du ser, jo mere opkøbskandidat er du i virkeligheden. Men det er sekundært, siger han til Børsen.

I interviewet fremgår det desuden, at nye fly, wifi, lavere affaldsmængder og et lavere brændstofforbrug skal være med til at tiltrække rejsende kunder til SAS.