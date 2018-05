SAS fordømmes for at ændre Taiwan-status

Danske Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, mener, at det er dybt problematisk, at lader sig presse af Kina, der gør Taiwan til en provins i Kina frem for at være en selvstændig del af landet.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, mener, at det er dybt problematisk, at SAS lader sig presse af Kina, der gør Taiwan til en provins i Kina frem for at være en selvstændig del af landet.



»Kina er et kommunistisk diktatur, der bruger bøllemetoder til at presse lande til noget. Det er forargeligt, at man lader sig påvirke af Kinas pres,« siger Søren Espersen, der også er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, til Børsen.

Ifølge flere medier har den kinesiske regering den 25. april sendt et brev til 36 flyselskaber, hvori det blev gjort klart, at man fra kinesisk side vil opfatte det som et brud på den kinesiske datasikkerhedslov, hvis flyselskaber omtaler Taiwan som et selvstændigt land. Taiwan skal ifølge den kinesiske regering fremover omtales som "kinesisk Taiwan" eller som »Taiwan, Kina«.

SAS har efterfølgende fulgt den kinesiske vejledning, selvom flyselskabet ikke var blandt de 36, der modtog brevet. Pressechef Mariam Skovfoged påpeger, at det skyldes en opdatering af selskabets it-platform, at der nu og fremover står »Taiwan, Kina«, når man søger på flyrejser dertil.

»Vi har været ved at lave en it-platform i maj, som er blevet opdateret. Her kunne man se, at Taiwan ikke var søgbart, så man gjorde det søgbart. Og så har vi lagt os på den samme linje som mange andre store flyselskaber som Lufthansa, British Airways med flere,« siger Marian Skovfoged, som ikke vil forholde sig til den politiske kritik, til Børsen.