Ryanair-ansatte på tværs af Europa truer med strejke

Passagerer med Ryanair kan komme til at bide negle i løbet af de kommende dage. Omkring 100 af selskabets irske piloter har varslet arbejdsnedlæggelser d. 12. juli, og nu melder piloter og kabinepersonnel fra Tyskland, Spanien, Portugal, Italien og Belgien sig også under fanerne.

Uret tikker, mens parterne på begge sider af Ryanairs personalekonflikt atter skal i forhandlinger om arbejdsforhold. Denne gang er det den irske pilotfagforening, IALP, der er i vælten, og foreløbigt truer omkring 100 piloter med at gå i strejke fra den 12. juni, skriver Bloomberg.

Men de bliver næppe alene på barrikaderne.

Til trods for at parterne var ved forhandlingsbordet så sent som i vinter, mener fagforeningerne ikke, at arbejdsforholdene er forbedret tilstrækkeligt. Det har været medvirkende til, at flere fagforeninger nu truer med at tage strejkeværktøjet i brug. Ud over irske IALP har de tyske piloter i fagforeningen VC samt selskabet selskabets kabine- og basepersonale åbnet op for at gå i strejke, skriver flere internationale medier.

Omfanget af en eventuel strejke er uvist, ligesom det ikke er til at sige, hvilke afgange der bliver berørt. Det Dublin-baserede selskab opererer i øjeblikket med 34 ruter fra danske lufthavne.

Sygefravær og symptomlister

Konflikter mellem selskabet og ansatte er dog langt fra ukendt i Ryanair. Tilbage i januar indgik parterne ellers en større aftale, hvor Ryanair for første gang anerkendte fagforbundene som forhandlingspartnere. Springer vi seks måneder frem, er der ifølge personalet for lidt, som har ændret sig.

På dagen hvor du ringer for at melde dig syg, er du nødt til at møde op på arbejde og udfylde en formular, der fortæller, hvorfor du er syg. Anonym Ryanair-ansat til The Irish Times. DEL CITAT

Stridspunkterne omhandler fortsat fagforeningskrav om forbedrede personalevilkår, inklusiv finansiel sikkerhed ved sygdom og en bedre arbejdskultur. Ifølge fagforeningerne, der de konkrete kritikpunkter koncentreret omkring forhold som kravet om en irsk bankkonto til lønindbetaling, lønforhold, en pågående salgstaktik forventet af kabinepersonale og sygefraværspolitikker.

»På dagen hvor du ringer for at melde dig syg, er du nødt til at møde op på arbejde og udfylde en formular, der fortæller, hvorfor du er syg,« har en Ryanair-ansat angiveligt sagt til The Irish Times. Kilden uddybede endvidere over for mediet, at formularen indebar en udfyldt liste med symptomer.

»Meningsløse« krav

Spændingsforholdet mellem flyselskabet og fagforeningerne skulle ifølge Bloomberg få kabinepersonale med base i både Spanien, Portugal, Italien og Belgien til at varsle datoer for yderligere strejker i løbet af i dag.

Hos Ryanair giver man dog ikke meget for kritikken.

Ifølge det irske flyselskab er listen med de seneste krav »meningsløse«, med henvisning til de gældende personaleforhold.

»Ryanair er allerede i gang med omfattende forhandlinger med nationale fagforeninger for kabinepersonale på tværs af Europa. I den forbindelse bliver alle disse og andre forhold diskuteret, og vi har allerede afsluttet aftaler i Storbritannien og Italien,« lød det fra en talsperson ifølge The Guardian.

Berlingske forsøger at indhente en kommentar fra Ryanair.