Renault og Nissan lurer på fusion inden for to år

De to bilproducenter Renault og Nissan har flere gange været rygtet tæt på en fusion, og nu skulle de have givet håndslag om at finde en løsning inden for to år, skriver Bloomberg News.

I dag ejer Renault 43 pct. af Nissan, mens japanerne har 15 pct. af den franske bilproducent, og selskaberne har fælles bestyrelsesformand i form af Carlos Ghosn.

Selskaberne har gennem to år årtier haft en samarbejdsaftale, men idéen med en reel fusion skal være flere stordriftsfordele samt at løsne op for en kompliceret ejerstruktur, hvor Renault har en stor stemmepost i Nissan, der til gengæld ikke har noget at skulle have sagt hos den franske bilproducent.