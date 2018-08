Presset rederi-formand: Skal hurtigt have løst økonomiske trængsler

Flere muligheder er i spil - herunder en kapitaltilførsel eller samarbejder med konkurrenter.

Det fortæller selskabets bestyrelsesformand, Knud Pontoppidan, efter regnskabet for første halvår, der bød på underskud, en nedjustering samt en advarsel om risiko for brud på låneaftaler.

»Vi skal se at finde en løsning. Vi har en stor hovedaktionær i kapitalfonden PAG, som er i drøftelser med både sig selv og bankerne, og vi håber på, at det lykkes,« siger Knud Pontoppidan.

Han forklarer, at der i princippet er mange muligheder i spil. PAG, Pacific Alliance Group, ejer 76 pct. af aktierne, har tidligere villet bruge børsnoteringen som en platform til at skabe en større spiller.

»Det kan være en kapitaltilførsel eller at gå sammen med andre rederier, så vi kunne få en større base med flere skibe, men det er klart, at det svage marked gør det sværere. Hvis man skal have aktier i et selskab, skal der være værdier i skibene, som ikke er belånt, og det er svært med de lave skibsværdier lige nu«, siger Knud Pontoppidan.

Nordic Shipholding er presset af en sløj periode på markedet for transport af olieprodukter til søs, hvilket har været samme billede for hele branchen på det seneste - herunder også Norden og Torm - hvor raterne er lave som følge af intens konkurrence blandt rederierne.

Nordic Shipholding ejer seks produkttankskibe, men har selve driften udliciteret til samarbejdspartnere, og der er gæld for 75,3 mio. dollar - svarende til næsten 500 mio. kr.

Rederiet risikerer at komme i karambolage med låneaftalerne 30. september, men Knud Pontoppidan vil ikke kommentere, om det er alle bankaftaler, der er i spil.

Ritzau Finans: Er fremtiden usikker for Nordic Shipholding?

»Det kan jeg ikke svare på, men vi skal gerne til at finde en løsning, og vi er fortrøstningsfulde. Vi så gerne en forbedring i markedet - det så vi tilbage i 2014-2015 - det kan ændre sig hurtigt, men det er svært at gætte på, hvornår det sker,« siger Knud Pontoppidan.

Selskabet kom ud af første halvår med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 1,9 mio. dollar, hvilket er et fald fra 4,1 mio. dollar i samme periode året før.

I forbindelse med regnskabet har det foretaget en nedskrivning på 8,2 mio. dollar på sine skibe, og det presser bundlinjen, der viser et minus på 11,7 mio. dollar i første halvår - en forværring fra et minus på 1 mio. dollar året før.

Nordic Shipholding forventer for 2018 et EBITDA-resultat på 1,5-4,5 mio. dollar og et underskud før skat på 15-18 mio. dollar. Inden regnskabet var forventningen et EBITDA-resultat på 7-10 mio. dollar og minus før skat på 1,5-3,5 mio. dollar.

På aktiemarkedet har der været stor udsving i kursen efter onsdagens nyheder. Aktien faldt en overgang 31,6 pct., men er siden stabiliseret og falder ved 10.15-tiden 4,4 pct. til 0,55 kr., hvilket værdisætter selskabet til 221 mio. kr.

/ritzau/FINANS