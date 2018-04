Postnord i formandskrise to uger før generalforsamling

Efter at Grundfos-formand Jens Moberg meddelte, at han ikke ønsker at stille op til genvalg som bestyrelsesformand for det kriseramte Postnord i januar i år, har den tidligere SAS-chef, svenske Mats Jansson været udset som hovedkandidat til bestyrelsesformandsposten.

Det skriver den svenske erhvervsavis Dagens Industri, som citerer et andet svensk medie, Dagens Nyheter.

Ifølge de svenske medier, som begge har fået bekræftet oplysningerne, var Mats Jansson udset til at overtage Jens Mobergs post, men har for nyligt meddelt, at han ikke længere er tilrådighed for opgaven.

Traditionen i det dansk-svenske postselskab har været, at den adm. direktør er svensk, mens bestyrelsesformanden er dansk. Dagens Industri refererer imidlertid anonyme kilder, som fortæller, at det har været meget svært for PostNorden at finde rekruttere en dansk erhvervleder, og derfor har Postnords ejere valgt at bryde traditionen og kigge mod Sverige.

Ifølge Dagens Industri er det mest sandsynlige, at Jens Moberg må fortsætte som bestyrelsesformand på ubestemt tid, til en afløser er fundet. Ifølge den svensek erhvervsavis' oplysninger foregår der dog »et fibrilsk arbejde« i det svenske erhvervsministerium for at finde en langsigtet løsning, inden Postnord holder generalforsamling den 26. april.

Det svenske erhvervsministerium har ikke villet kommentere formandskrisen i Postnord.