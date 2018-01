Piloter giver musketered til fremtidige forhandlinger med SAS

På den faglige front ånder der fred og ro i SAS. Sidste efterår indgik det skandinaviske luftfartsselskab nye overenskomster med sine piloter i Sverige, Danmark og Norge, men det skete ikke uden tumult internt mellem piloterne i de skandinaviske lande.

For at undgå en situation, hvor de fire skandianviske SAS-foreninger (der er to i Norge) spiller i hver sin takt i forhandlingerne med SAS, har piloterne besluttet sig for at oprette SAS Pilots Group, som løber på tværs af de respektive skandinaviske foreninger. Og så har piloterne fra Norge, Sverige og Danmark givet hinanden en musketered: Alle pilotforeninger har forpligtiget sig til kun at indgå aftaler med SAS, hvis alle de fire pilotforeninger bakker op.

Den nye aftaler, som piloterne har indgået, ændrer en del på forhandlingssituationen over for SAS. To gange på to år er de respektive foreninger nemlig i svære forhandlingssituationer, fordi en eller flere af de andre landes fagforeninger har indgået aftaler. Først skete det i sommeren 2016, hvor de svenske og norske piloter ville gå i strejke om fredag d. 10. juni. Torsdag den 9. om aftenen meddelte de norske piloter så, at man havde lavet en aftale med SAS.

I september 2017 gentog historien sig på sin vis, da de to norske foreninger endte med at stå alene i forhandlingerne med SAS, da Danmark og Sverige indgik aftaler med luftfartselskabet. Det fik ledelsen i Norsk Pilotforbund til at skrive et længere brev til sine medlemmer, hvor man blandt andet skrev:

»Vi kan bare konstatere, at SAS-piloternes evne til at spænde ben for hinanden er uovertruffen.«

Det er disse benspænd, som de fire pilotforeninger nu sigter mod at undgå. Der går dog formentlig nogle år, inden det bliver relevant, for SAS-overenskomsten fra efteråret 2017 løber nemlig i tre år.