Overkapacitet og store olielagre bag nedjustering i rederiet Norden

Forventningerne til tankdivisionen, der sejler raffinerede olieprodukter, er sænket til et underskud på 20 mio. dollar til minus 35 mio. dollar fra tidligere estimeret minus 15 mio. dollar til plus 5 mio. dollar. I andet kvartal fik divisionen et minus på 8 mio. dollar.

- Vi har set et meget svagt tankmarked hen over sommeren, hvor vi er faldet ned på nogle rateniveauer, der er nogle af de laveste, vi har set de seneste ti år, siger administrerende direktør i Norden Jan Rindbo til Ritzau Finans.

- Det, der har tynget tankmarkedet, er først fremmest overkapacitet. Vi havde i 2016 og 2017 nogle store leveringsår, og den nye kapacitet er ikke absorberet i markedet endnu, uddyber han.

Ud over den megen nye kapacitet, er der derudover elementer på efterspørgselssiden, der har skuffet.

Jan Rindbo nævner blandt andet, at branchen fortsat kæmper med, at der er opbygget ret store olielagre, som endnu ikke er normaliseret. For det tredje har Norden også set en svagere efterspørgsel efter olie fra Latinamerika.

- Det er et udslag af en stærkere dollarkurs, der har gjort olieimport dyrere i Latinamerika. Endelig har vi gennem længere tid haft et ret svagt råoliemarked. Og nogle af de store produkttankskibe kan jo både sejle med råolie og raffinerede produkter, og i et svagt marked skifter nogle af de skibe helt fokus til produkttank igen, lyder forklaringen.

Nordens lavere forventninger til tankdivisionen opvejes delvist af, at det går lidt bedre for rederiets tørlastaktiviteter. Samlet nedjusteres forventningerne til 2018 dog til et resultat på 0 til 30 mio. dollar, når man justerer for gevinster eller tab på skibe. Tidligere ventede rederiet et resultat på 10 til 50 mio. dollar i år.

I forretningsdivision Dry Operator, der dækker lejede tørlastskibe, venter Norden nu et resultat på 20-30 mio. dollar mod tidligere 10-20 mio. dollar. I andet kvartal gav divisionen et overskud på 8 mio. dollar.

I divisionen Dry Owner, der indeholder Nordens egne skibe, venter rederiet nu et overskud på 15-20 mio. dollar mod tidligere 15-25 mio. dollar, efter at kvartalet gav et overskud på 2 mio. dollar.