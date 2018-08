Nyt lovforslag bremser Uber-kørsel i New York

New York City. Byrådet i den amerikanske storby New York har netop godkendt et lovforslag, der begrænser kørselstjenester som Uber.

I et forsøg på at regulere den fremadstormende app har byrådet godkendt et forslag der i ét år skal standse udstedelsen af licenser til hyrebiler.

Ifølge byens borgmester, Bill de Blasio, vil forslaget "bidrage til, at tilstrømningen af hyrebiler, der belaster vejene, standses", skriver nyhedsbureauet AFP.

Desuden kan New York fastsætte en mindsteløn til chaufførerne. Det glæder stifteren af det uafhængige chaufførlav, Jim Conigliaro Jr.

Han repræsenterer chauffører for Uber og andre kørselstjenester. Ifølge ham kommer det nye forslag til at falde på et tørt sted hos de mange chauffører.

Antallet af hyrebiler er siden 2015 steget fra 63.000 til over 100.000 biler, hvilket har lagt et stort pres på chaufførernes indtjening.

- Mere end 65.000 arbejderfamilier kommer til at få en lønforhøjelse, som de så desperat har haft brug for, siger Conigliaro Jr. ifølge nyhedsbureauet AP.

Ubers talsperson, Alix Anfang, kritiserer godkendelsen af lovforslaget.

Det nye forslag, der standser de nye licenser, vil "true et af de mest pålidelige transportmidler, uden at rette op på metroen eller lette overbelastningen", siger hun til AP.

Det er ikke kun i USA, at Uber har mødt modstand. Uber trak sig ud af det danske marked, efter der blev indført en ny taxilov, der sidestillede tjenesten med almen taxakørsel.

Mange europæiske lande har enten indført forbud mod Uber, eller udsteder bøder til virksomheden.

/ritzau/