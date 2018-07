Nyt dundrende underskud i PostNord

Selv om den dansksvenske postvirksomhed PostNord er kommet ud af det seneste kvartal med en forbedret omsætning, er tallene stadig blodrøde.

Det fremgår af selskabets seneste regnskab, der er blevet offentliggjort onsdag.

Nettoomsætning steg med fem procent til 9,5 milliarder svenske kroner. Det svarer til 6,9 milliarder danske kroner.

Blandt andet oplevede PostNord en stigning på 17 procent i mængden af pakkepost, mens brevposten faldt med syv procent.

Peter Kjær Jensen, der er administrerende direktør for PostNord i Danmark, fortæller, at det især er i Sverige, at brevposten falder.

»I Danmark er vi langt foran, men i Sverige er man nu i gang med statsdigitaliseringen. Men Sverige er ikke noget enestående tilfælde. Det er også noget, man vil se i andre lande,« siger han.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: PostNord udfordres af faldende brevmængder Siden årtusindskiftet er brevmængderne i den danske del af PostNord faldet med mere end 80 procent. Samtidig er portoen steget.

Mens antallet af breve er faldet, er det gået den anden vej med mængden af pakker. Det skyldes blandt andet stigende nethandel.

I oktober 2017 blev ejerne enige om at skyde 1,7 milliarder kroner i PostNord, hvoraf den danske stat bidrager med langt den største del - 1,4 milliarder kroner.

Pengene skal blandt andet bruges til at betale for kompensation til kommende afskedigelser af tjenestemænd som led i en stor omstilling af selskabet.

En ny strategi for PostNord betyder, at omdeling af pakker fremover vil være bærende for virksomheden.

De fysiske breve tages med i samme ombæring. Dermed kan der effektiviseres og spares på mandskabet, lyder rationalet.

2017-2019 vil PostNord skære mellem 3500 og 4000 fuldtidsstillinger, herunder 500 i administrationen. PostNord oplyser onsdag, at man er blevet omkring 3000 færre medarbejdere, siden man indledte processen. Kilder: PostNord og Ritzau.

Regnskabet bærer i det hele taget præg af den store spareplan på 1,1 milliarder svenske kroner, som man besluttede at gennemføre tidligere på sommeren.

I det forgangne kvartal landede PostNord en bundlinje med et underskud på 901 millioner svenske kroner. I samme periode sidste år lå underskuddet på 336 millioner svenske kroner.

I maj efter lang tids behandling afgjorde EU-Kommissionen, at Danmark gerne må støtte PostNord med et milliardbeløb. Støtten beskrives som en kompensation for at "varetage postbefordringspligten".

Det økonomiske indskud er afgørende for Post Danmark, der er i store økonomiske problemer.

PostNords samlede redningsplan, der løber fra 2017 til 2019, indebærer afskedigelser af mellem 3500 og 4000 fuldtidsansatte, herunder 500 i administrationen.

Peter Kjær Jensen oplyser, at PostNord samlet nu har 3000 færre ansatte, end da man indledte processen.