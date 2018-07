Norwegians forårsbejler har ikke været i kontakt siden maj

Selskabet, der blandt andet ejer British Airways, har ikke været i kontakt med Norwegian siden maj og gør ikke noget aktivt for at forfølge interessen for tiden, fortæller topchef Willie Walsh i hvert fald til Bloomberg News.

Samtidig siger han, at Norwegians nylige resultater viser, at branchen er svær for tiden.

I april og maj i år kom det frem, at IAG havde købt en portion Norwegian-aktier og forsøgte ad to omgange at overtage lavprisselskabet. Det fik Norwegian-aktien til at stige til vejrs, og den har beholdt meget af stigningen siden.

Også irske Ryanair, tyske Lufthansa og andre unavngivne bejlere har været nævnt som mulige køber af det norske selskab.

Omvendt har Norwegian stifter og topchef, Bjørn Kjos, der stadig sidder på en stor portion aktier, afvist at have sat selskabet til salg.

Norwegian-aktien falder tirsdag 1,6 pct. til 241,40 norske kr.