Norwegian-topchef: Vi har ikke flaget, at vi er til salg

Norwegian har ikke flaget, at selskabet er til salg, og har den nødvendige størrelse til at klare sig på egen hånd. Det siger selskabets topchef, Bjørn Kjos, tirsdag under et arrangement i Bruxelles ifølge Bloomberg News.

Meldingen kommer oven på den seneste tids forlydender om, at luftfartsselskaberne IAG og senest Lufthansa har vist interesse for at købe Norwegian. Selv bekræftede Bjørn Kjos mandag over for NRK, at Lufthansa har henvendt sig.

Over for Bloomberg News fortæller Bjørn Kjos desuden, at der har været henvendelser fra andre selskaber ud over IAG, Lufthansa og Ryanair.

Kjos siger desuden, at Norwegian vil overveje ethvert bud og tage hensyn til pris og arbejdspladser.

Beslutter bestyrelsen sig for at sælge, vil Kjos ikke stå i vejen for et salg, siger han.

I Sydbank er analytiker Jacob Pedersen dog usikker på, om det ender med, at Norwegian bliver opslugt af en konkurrent. Det skyldes blandt andet, at Bjørn Kjos kan være interesseret i at fastholde Norwegians selvstændighed.

- Det er hans livsværk. Det er ret tydeligt, at hans eftermæle vil blive, at han solgte på et tidspunkt, hvor han ikke selv kunne få styr på det her, siger Jacob Pedersen.

Kjos ejer sammen med bestyrelsesformand Bjørn Kise lige over en fjerdedel af aktierne i Norwegian gennem selskabet HBK Holding.

I april købte IAG en aktiepost på 4,6 pct. i Norwegian, og i starten af maj oplyste AIG så, at det havde været i kontakt med Norwegian med henblik på et bud, men uden at det var lykkedes at indgå en aftale.

I slutningen af maj kunne Reuters så fortælle, at også Ryanair sidste år havde udvist interesse for at købe 20 pct. af Norwegian, men var blevet afvist.

Norwegian-aktien steg mandag 10 pct. på børsen i Oslo og fortsætter op med 1,4 pct. tirsdag til 277,90 norske kr.