Norwegian-topchef bekræfter købsinteresse fra Lufthansa

Bjørn Kjos, der er administrerende direktør i det norske luftfartsselskab Norwegian, bekræfter nu en tidligere rygtehistorie, om at den tyske branchekollega Lufthansa har vist interesse for at købe sig ind i Norwegian.

- Jeg ved, at de har været i samtaler med de rådgivere, vi har. Jeg har selv mange gange snakket med Carsten Spohr (Lufthansas topchef, red.), og han er en meget flink fyr. Jeg har SMS'et med ham, så jeg ved, at de har været i kontakt, siger Bjørn Kjos til NRK ifølge TDN Finans.

Over for det norske medie ønsker Norwegian-topchefen ikke at gå i dybere detaljer omkring samtalerne mellem de to selskaber, men han bekræfter blot, at der er interesse fra den ene part.

- De er interesseret i Norwegian. Det kan jeg ikke benægte, fortæller Bjørn Kjos.

Tidligere mandag kom det frem, at Carsten Spohr i et interview med tyske Süddeutsche Zeitung har fortalt, at Lufthansa har været i kontakt med Norwegian, da tyskerne er interesserede i at købe sig ind i kollegaen.

Historien fik Norwegians aktie til at storme til vejrs, og ud på eftermiddagen koster en aktie 274 norske kr., hvilket er en stigning på 10,1 pct. sammenlignet med fredagens lukkekurs. Lufthansa-aktien er derimod faldet med 1,1 pct. til 22,69 euro.

Lufthansa er ikke de første, som har udvist interesse i Norwegian. Også IAG, der ejer blandt andet British Airways, har været ude med en føler. Men foreløbigt er alle tilbud blevet afvist af Norwegian.

