Norwegian øger antallet af vinterafgange fra Danmark

Lavprisflyselskabet Norwegian øger antallet af afgange fra danske lufthavne til vinter.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det gælder især ruter til en række destinationer i Middelhavet. Her fordobles antallet af afgange samlet set i forhold til sidste vinter, ligesom en håndfuld destinationer fortsætter fra sommerprogrammet og hele vinteren.

Ifølge Norwegian satses der på Danmark, efter at andre skandinaviske lande har indført øgede afgifter på flytrafik.

»Vi kigger selvfølgelig på, hvor det bedst kan betale sig at flyve, når vi planlægger, hvor den ekstra kapacitet skal sættes ind,« siger Thomas Ramdahl, kommerciel direktør i Norwegian, i meddelelsen.

»Når politikerne i Sverige beslutter at gøre flyrejser dyrere ved at pålægge passagererne afgifter, giver det Danmark en forholdsmæssig konkurrencefordel. Vi vurderer det samlede omkostningsniveau,« siger Thomas Ramdahl.

Den udmelding er en cadeau til den luftfartsstrategi, som de danske politikere har vedtaget. Det siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

»Både Sverige og Norge har valgt at indføre lufthavnsskatter og har gjort det dyrere at flyve,« siger han.

Flere vinterfly fra især København kan formentlig også været med til at fastholde et nedadgående pres på billetpriserne.

Det er godt nyt for passagererne, men dårligt nyt for konkurrerende flyselskaber som især SAS, mener Jacob Pedersen.

»Det sker i en tid, hvor brændstofpriserne for selskaberne altså er steget markant. Og hvor man ellers godt kunne forestille sig, at flyselskaberne i løbet af det næste halve år ville forsøge at læsse de prisstigninger over på kunderne,« siger Jacob Pedersen.

»Men jo flere sæder der bliver sat til salg, desto sværere bliver det, og jo bedre bliver vilkårene for passagererne,« siger han.

I juni 2017 fremlagde regeringen en luftfartsstrategi og afviste i den forbindelse blankt at indføre lufthavnsskatter for passagererne som i Norge og Sverige.

Omvendt er det netop blevet billigere for flyselskaber at bruge Københavns Lufthavn som følge af strategien.