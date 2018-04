Norwegian-boss har ingen planer om at sælge

Flyselskabet Norwegians storaktionær og administrerende direktør, Bjørn Kjos, har ingen planer om at sælge sine aktier i selskabet.

Det udtaler direktøren fredag i forbindelse med selskabets ekstraordinære generalforsamling, skriver TDN Finans.

Ifølge nyhedsbureauet Direkt ejede Bjørn Kjos ved årsskiftet 26,8 pct. af aktierne i Norwegian gennem selskabet HBK Invest, som han ejer sammen med Bjørn Kise, der er formand for bestyrelsen i det norske flyselskab.

Torsdag meddelte ejeren af British Airways, IAG, at det overvejer at lægge et bud på det norske flyselskab, og at selskabet allerede har købt 4,61 pct. af aktierne i Norwegian.

»Det er rart, at nogen køber aktier,« siger han ifølge TDN Finans med henvisning til de aktier, IAG allerede har købt.

Samtidig siger han, at han »slet ikke har tænkt på«, hvorvidt han ønsker at have IAG med i bestyrelsen.

Lavprisluftfartsselskabet, der konkurrerer med blandt andet SAS, steg med 47,2 pct. til 264 norske kr. torsdag i kølvandet på nyheden om opkøbsinteressen. Fredag stiger aktien 2,7 pct. til 271,20 norske kr.