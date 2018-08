Norden: Ser fortsat god udvikling i tørlast trods handelskrig

Mens tankmarkedet hang i bremsen i årets andet kvartal, var der fremgang i tørlastforretningen hos rederiet D/S Norden, og den positive udvikling ventes at fortsætte, på trods af at både handelskrigen og uro i Tyrkiet har skabt en lidt større usikkerhed.

Sådan lyder vurderingen fra Jan Rindbo, der er administrerende direktør hos Norden, kort efter offentliggørelsen af regnskabet onsdag morgen.

»Det er klart, at der er noget makroøkonomisk uro. Der har været meget tale om handelskrig, og nu er der også lidt uro i Tyrkiet. Det skaber en lidt større usikkerhed.«

»Men når vi ser på det mere underliggende - udbud og efterspørgsel - så ser vi fortsat et forholdsvist lavt udbud af nye skibe, der bliver leveret, og når vi egentlig kigger overordnet set på den globale økonomi, så er der stadig godt gang i verdensøkonomien,« siger han til Ritzau Finans.

Især eksporten af sojabønner fra USA til Kina har været i fokus i forbindelse med handelskonflikten, da Kina har indført nye toldsatser på en række landbrugsvarer fra USA, og sojabønner er en af de varegrupper, som Kina tidligere importerede i stor stil fra amerikanske leverandører.

Ifølge Jan Rindbo har toldsatserne dog ikke påvirket mængden af sojabønner, som Nordens tørlastskibe sejler med. I stedet har det påvirket handelsmønstrene, da rederiet i højere grad oplever, at sojabønnerne nu bliver afskibet fra Brasilien og sendt til Kina, mens de amerikanske af slagsen bliver sendt til andre markeder.

»Den enorme fleksibilitet i vores forretning på at kunne indstille og tilpasse os hurtigt til den her volatilitet i markedet giver os nogle muligheder. Det er blandt andet det, vi udnytter i vores Dry Operator-forretningsenhed, fordi vi kan leje skibene ind, der hvor vi har brug for dem, frem for at man ejer skibe, man har hele tiden,« siger Jan Rindbo.

Dry Operator indeholder Nordens kortsigtede tørlastaktiviteter, mens Dry Owner dækker over den mere langsigtede eksponering og den traditionelle rederidrift med ejede skibe og lange kontrakter.

Direktøren vurderer, at det formentlig mest af alt er frygten for handelskrigen, der kan skabe skvulp i branchen.

»Noget af det vi ser på, er om der fortsat bliver investeret lige så meget, eller om folk begynder at blive en smule mere forsigtige og afventende. Vi må vente og se, hvad det viser, men vi ser ingen tegn i verdensøkonomien på, at der er en opbremsning i gang,« siger han.

/ritzau/FINANS