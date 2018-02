Manden bag svensk selvkørende lastbil vil udkonkurrere Tesla og har allerede Lidl som kunde

Den svenske ellastbil T-pod, der har plads til 15 paller gods, er snart klar til at transportere varer for supermarkedet Lidl.

Inden årets udgang skal de første af Lidls varer på forsøgsbasis fragtes rundt i selvkørende ellastbiler i Sverige. Og i 2035 skal 20 pct. af alle svenske varer transporteres af ­T-pods.

Sådan lyder ambitionen fra den svenske virksomhed Einride, der er stiftet af to veteraner fra den svenske lastvognsindustri – blandt andet Volvo.

Og selv om Einride stadig er en lille spiller på markedet for selvkørende lastbiler, hvor mastodonter som Volvo, Uber og Tesla dominerer, har det ifølge Einrides stifter også sine fordele at være en mindre virksomhed.

»I min tid hos Volvo har jeg lært, at teknologien i dag ændres langt hurtigere, end store virksomheder er i stand til at forandre sig. Tempoet er øget kolossalt de sidste 25 år«, siger stifter og adm. direktør Robert Falck til den svenske erhvervsavis Di Digital.

Han mener dermed, at Einride har en konkurrencefordel, fordi virksomheden er hurtigere til at tranformere sig og følge med udviklingen end store spillere som Tesla.

Samtidig afslører han, at virksomheden ud over Lidl har kontrakter med yderligere to »store virksomheder«, som han endnu ikke ønsker at afsløre navnene på.

Ekspert: Tesla ser stort på naturlove

Einride er netop nu i gang med at teste T-pod og forventer at kunne fremvise en færdig udgave i marts. Den selvkørende ellastbil, som hverken har vinduer eller førerrum, kører på batterier. Og på det punkt er Einride allerede længere end Tesla, der ifølge Inside Business har store problemer med sin prototype på en selvkørende lastbil.

Ifølge eksperten Guido Reinking, som netmediet har talt med, kommer lastbilen nemlig til at veje mellem fire og ti ton, hvis den skal have en rækkevidde på 800 km og en mega-charger, der kan oplade lastbilen på 30 minutter, sådan som Teslas topchef, Elon Musk, har bebudet. Lastbilen skal efter planen gå i produktion i 2019.

»Musk mener, at han kan tilsidesætte naturens love«, siger eksperten.

Einrides T-pod har »kun« en rækkevidde på 200 km, og det er ifølge stifteren ikke et problem, selv om Tesla skulle lykkedes med at opnå en længere rækkevidde.

»Så snart du ikke behøver at betale en chauffør, koster det ikke flere penge, hvis lastbilen skal stoppe og oplades på vejen«, siger Robert Falck, der stiftede Einride i 2016.

Han har selv investeret 3,5 millioner euro i virksomheden, som også har andre private investorer.