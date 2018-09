Man kan ikke bare kalde en ladcykel for en Christiania-cykel

150.000 kroner og et navneskift på deres ladcykler. Det er prisen, som cykelfirmaet Andersen & Meldgaard skal betale til Christiania Bikes for at have brugt betegnelsen »Christiania-cykel« på deres trehjulede cykler med en kasse monteret foran. Det skriver Finans.dk.

Christiania Bikes er ejet af ægteparret Lars Engstrøm og Annie Sofie Lerche Olesen. De har siden 2011 forsøgt at stoppe Andersen & Meldgaards brug af navnet ved at rette personlig henvendelse til virksomheden uden held. Sø- og Handelsretten gav dem heller ikke medhold i sagen sidste år, fordi der var gået for lang tid fra kendskabet til Andersen & Meldgaards brug af betegnelsen til stævningen.

Men nu fastslår Sø- og Handelsretten, at der kun findes én Christiania-cykel - og den produceres af Christiania Bikes.

I 1984 byggede Lars Engstrøm en ladcykel som en fødselsdagsgave til Annie på det tidligere militærområde på Christiania. Ladcyklen blev starten på et cykeleventyr for parret, og allerede inden dagen var omme, var der flere, der ville vide, om Lars kunne bygge en tilsvarende cykel til dem.

Seks år senere flyttede produktionen fra Christiania Smedien til Bornholm, hvor den har ligget lige siden. Parret har skabt en millionforretning på den trehjulede cykel, og i 2015 kunne de trække 10 millioner kr. ud af selskabet, der skulle investeres i virksomheds fremtid.

»Jeg kunne selvfølgelig stille mig op inde på Rådhuspladsen og dele hundredkronesedler ud. Det kunne være sjovt. Men sagen er den, at virksomheden skal have en modernisering, og den skal have en over nakken. Vores maskiner er mere end nedslidte, og vi går og griner ad dem,« sagde Engstrøm til Business.

Navnestriden er dog ikke slut endnu. Direktør for Andersen & Meldgaard, Martin Andersen, oplyser til Finans, at firmaet vil anke afgørelsen.