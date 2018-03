Mærsk vil forbedre punktlighed med ekstra buffere og færre havneanløb

Omlægningerne betyder flere buffere undervejs, og samlet bliver 17 havneanløb sløjfet og et ekstra skib indsat.

Det fremgår af en meddelelse fra rederigiganten.

»Vi glæder os over at kunne tilbyde vores kunder det reviderede netværk, hvilket vil give dem en større sikkerhed for punktlighed i leverancerne,« siger Johan Sigsgaard, som er chef for Maersk Lines europæiske aktiviteter, i meddelelsen.

Flaskehalse i havne og vejrmæssige forhold er ifølge selskabet traditionelt faktorer, som har påvirket punktligheden for services mellem Asien og Europa, men det vil selskabet råde bod på blandt andet med ekstra tidsbuffere, der nemmere skal kunne absorbere eventuelle forstyrrelser.

»Som led i det nye netværk vil pålideligheden blive forstærket ved at reducere antallet af duplikerende havneanløb og allokere flere tidsbuffere omkring havneknudepunkter,« skriver Maersk Line.

Den første vestgående sejlads på det reviderede netværk vil finde sted tidligt i maj.