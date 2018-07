Mærsk varsler lavere kapacitet på vigtig fragtrute i lavsæson

. Der bliver færre Mærsk-skibe på ruten fra Asien til Nordeuropa, når efteråret begynder at ruske.

Fra slutningen af tredje eller starten af fjerde kvartal - altså omkring september eller oktober - vil Maersk Line suspendere en af sine tjenester på den vigtige fragtrute, hvor verdens største containerskibe sejler.

Det oplyser Maersk Line i en meddelelse til kunderne tirsdag.

For tiden sejler Mærsk og partnerrederierne i 2M-alliancen seks faste ugentlige strenge mellem Kina og det nordlige Europa. Det er blandt andet her, at de allerstørste skibe i Triple E-klassen sejler.

Årsagen til, at en af de seks skal suspenderes, er den forventede faldende efterspørgsel på fragt i lavsæsonen.

Det er endnu ikke afgjort, præcis hvordan justeringen rammer netværket, men Maersk Line regner med at vende tilbage til normal kapacitet i december, hvis efterspørgslen er til det, oplyser rederiet.

Samtidig er der ikke tale om en direkte konsekvens af den intensiverede handelskonflikt mellem USA og Kina, oplyser Maersk Line. Tiltaget handler mere om en almindelig sæsonmæssig nedgang.

PROBLEMATISK MARKED

Mærsk har både i måneder og år kæmpet med et haltende marked for containerfragt. For mange skibe og for lidt vækst i kundernes behov for at få fragtet varer koster dyrt for indtjeningen.

Efter regnskabet for første kvartal af 2018 erkendte Mærsk-topchef Søren Skou da også, at ledelsen måtte skride til handling for at vende skuden.

- Vores ambition er, at vi ikke vil vokse kapacitet i segmentet i år eller næste år, sagde Søren Skou til Ritzau Finans ved den lejlighed.

Både før og efter da har Mærsk justeret i rutenetværket for at skabe bedre balance mellem udbud og efterspørgsel - i håb om at sikre højere fragtrater fra kunderne.

Mærsk-aktien har også lidt under det svage marked - især efter at det tidligere konglomerat valgte at satse fuldt ud på rederidriften og ikke på olieforretninger.

I løbet af 2018 har Mærsk B-aktien givet et negativt afkast på knap 27 pct., så den tirsdag eftermiddag koster 7822 kr.

/ritzau/FINANS