Mærsk-topchef: »Der er aldrig et godt tidspunkt at sige farvel til et medlem af sin koncernledelse og slet ikke sin CFO«

Hvis du tager en aftenspadseretur forbi A.P. Møllers hovedkontor på Esplanaden i København, og lyset på direktionsgangen er tændt, så er der en god grund til det. Danmarks største virksomhed har mere end travlt for tiden, for Mærsk er igang med en transformation fra konglomerat til en integreret logistikforretning, det opkøbte Hamburg Süd skal flettes ind i selskabet, og samtidigt skal flere forretninger i energidivisionen sælges. Fra slutningen af marts skal alle de opgaver dog løses med en mand mindre på broen, når A.P. Møller - Mærsk siger farvel til finans-, strategi og transformationsdirektør, Jakob Stausholm.

Tirsdag meddelte Mærsk nemlig, at Stausholm har valgt at forlade virksomheden, efter adm. direktør, Søren Skou, har besluttet at opsplitte Stausholms ansvarsområder.

»Vi har masser at få tiden til at gå med, og som CEO er det min rolle at sikre, at vi både har ledelseskompetence og ledelseskapacitet nok. Som jeg ser det, så skal vi brede opgaverne ud på flere folk og dermed få mere ledelseskapacitet ind, hvis vi skal accelerere vores transformation. Jakob har et kæmpestort område, som dækker fra finans til IT, og jeg tror, vi har brug for flere kræfter,« siger Søren Skou.

»Derudover er det også en vigtig pointe for mig, at IT er så vigtig for den strategiske rejse, vi er på, at vi flytter den del af organisationen helt op under koncernchefen. Den diskussion har vi haft, og Jakob har i den forbindelse sagt, at han ikke er interesseret i et mindre job, og så er vi kommet hertil, hvor vi er.«

Jakob Stausholm har været i A.P. Møller siden 2012, hvor han blev strategi- og transformationsdirektør i Maersk Line. Siden Statusholm blev forfremmet til CFO i december 2016 har han også haft ansvar for IT i Maersk-gruppen, så det var så at sige på Stausholms vagt, at Maersk Line blev ramt af et omfattende hackerangreb i 2017. Søren Skou siger dog, at der ikke er nogle konkrete episoder eller udfordringer, som har gjort, at han nu rykker IT op under sit eget domæne.

»Jeg kan ikke sige andet, end at vi har brug for mere fart på vores transformation. Vi bruger rigtig mange ressourcer på IT allerede, men vi skal levere mere, og vi skal levere hurtigere, så vi kan komme ud over banen. Vi anerkender, at vores IT organisation er gået fra at være en serviceorganisaiton til at være en totalt integereret del af den strategiske ledelse, og det er derfor, jeg gerne vil have, at de refererer til mig.«

Havde du gerne set, at Jakob Stausholm var fortsat?

»Den diskussion har vi selvfølgelig haft, men det har Jakob ikke ønsket.«

Hvad tænker du i forhold til timiningen af det, og den usikkerhed det skaber?

»Der er aldrig et godt tidspunkt at sige farvel til et medlem af sin koncernledelse og slet ikke sin CFO.«

Hvad er grunden til, at I ikke har en afløser på plads med det samme. Kunne man have lavet en løsning, hvor Jakob var blevet, indtil I havde fundet en afløser?

»Det er interne forhold, men generelt er det således, at hvis man ved, at man skal forlade en rolle, så løber man tør for motivation på et tidspunkt, og så er det bedst for alle, at man finder en relativ hurtig løsning. Derudover efterlader Jakob koncernen her med et supergodt ledelsesteam under ham, og jeg er sikker på, at de alle sammen vil se det som en chance og virkelig yde for at bringe os videre på en god måde.«

Har I allerede øje på nogen interne eller skal I rekruttere eksternt?

»Vi har sat gang i en proces, og når vi har fundet en, så skal vi nok lade dig vide det.«