Mærsk sender verbal nødraket op for overfyldt skib

Et barn bliver reddet op på Alexander Mærsk i Middelhavet den 22. juni. Nu ligger skibet strandet ud for Italien, der ikke vil tage imod de over 100 immigranter, der blev reddet. Danilo Campailla/Ritzau Scanpix

Fredag gik containerskibet »Alexander Mærsk« i aktion, da et skib med immigranter i Middelhavet var i havsnød. Mere end 100 mennesker er reddet, men nu vil Italien ikke lade »Alexander Mærsk« sætte de reddede mennesker af.

Derfor ligger skibet for tredje dag i træk for anker ud for den sicilianske havn ved byen Porzallo.

»Vi er rigtigt stolte af vores besætning for, at de har reddet alle disse mennesker og har gjort det sikkert. At vi så nu ikke kan landsætte disse mennesker er dybt beklageligt.«

»Vores besætning er slet ikke gearet til at håndtere dette her. Der er mere end 100 mennesker ekstra om bord på et skib, der er lavet til 24. Det er både sikkerheds- og helbredsmæssigt uholdbart,« siger Palle Laursen, teknisk direktør i Maersk.

Skibet får forsyninger fra Italien, så der ikke mangler på mad og vand. Men forholdene er fortsat meget problematiske.

»Det er en situation, der skal løses på minutter og timer, ikke dage. Vi taler med alle, vi kan, der vil lytte til os. Dette her må løses, og det må dem, der har ansvaret også kunne se,« siger Palle Laursen.

Italien, der netop har valgt en ny og mere indvandringskritisk regering, ønsker ikke at tage imod menneskene. Der har været argumenteret for, at Danmark bør tage imod dem.

Men rent praktisk er det ifølge direktøren begrænset, hvor langt man kan fragte så mange mennesker på skib, der ikke er lavet til det.

»Det er vores klare præference, at de bliver landsat i Italien, hvor skibet ligger. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn.«

»Jo længere, de er om bord, jo større risiko er der for deres helbred. Men også for vores besætning. Hvis man begynder at sejle, så ved vi ikke, om den nuværende efter omstændighederne gode stemning om bord ændrer sig.«

»Det er mennesker i en enormt stresset og ulykkelig situation,« siger Palle Laursen.

Han fortæller, at Maersk Line relativt ofte samler nødstedte migranter. Maersk Line har samlet omkring 2400 nødstedte mennesker op i Middelhavet de seneste år.

Det vil man blive ved med, for det byder både loven og ånden i søfartsrederiet.

»Dette her kommer absolut ikke til at ændre på, at vi altid stiller op, hvis folk er i nød til søs. Ikke fordi, de internationale konventioner byder os det, men fordi, at det er en rolle, vi tager på os«.

»Det er afgørende, at man til enhver tid kan regne med, at alle gør deres yderste for at hjælpe folk i havsnød. Det gør vi, og det er en grundlæggende del af det, at være rederi for os,« siger Palle Laursen.