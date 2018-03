Mærsk savner fire søfolk efter alvorlig brand

Godmorgen,

Vi begynder dagens nyhedsoverblik med en bekymrende melding fra Danmarks største virksomhed.

Alvorlig brand på Mærsk-skib i Det Arabiske Hav

Natten til onsdag har den danske rederigigant A.P. Møller - Mærsk udsendt en pressemeddelelse om en alvorlig brand på containerskibet Maersk Honam. I alt er 23 ud af 27 besætningsmedlemmer blevet evakueret, mens fire fortsat savnes.

»Vi har modtaget nyheden om Maersk Honam og de fire savnede besætningsmedlemmer med den dybeste beklagelse og gør nu vores yderste for at fortsætte de igangværende søgnings- og redningsoperationer. Det foregår ved, at vi omdirigere vores egne skibe og får hjælp af andre fartøjer i området - særligt ALS Ceres, som agerede prompte på vores nødopkald - og de lokale myndigheder,« siger Søren Toft, der er driftsdirektør i Maersk Line.

Mærsk-koncernen oplyser, at indsatsen for at slukke branden fortsat er i fuld gang, og at situationen er alvorlig. To af de evakuerede har modtaget førstehjælp på ALS Ceres' skib, og Mærsk er i gang med at informere besætningsmedlemmernes familier.

Ombord på skibet var 13 personer fra Indien, ni fra Filippinerne, to fra Thailand, én fra Storbritannien, én fra Rumænien og én fra Sydafrika. Maersk Honam-skibet er lastet med 7.860 containerne.

To ud af tre topchefer er utilfredse med deres bestyrelser

For mange bestyrelsesmedlemmer bidrager ikke og bør skiftes ud. Sådan lyder det fra fra 64 pct. af de danske topchefer, som mener, at mindst ét medlem af deres egen bestyrelse bør skiftes ud til fordel for andre kræfter.

Det viser en undersøgelse fra headhunterfirmaet Odgers Berndtson Executive Search, der har spurgt topcheferne i de 100 største danske virksomheder om deres syn på kompetencerne i bestyrelserne i de virksomheder, de selv står i spidsen for. Nye krav til blandt andet lovgivning og digitale kompetencer kan være en del af forklaringen på utilfredsheden.

Ifølge den erfarne bestyrelseskonge Ole Andersen er det vigtigt at få evalueret bestyrelsens indsats.

»Både bestyrelsen som helhed og de enkelte medlemmers indsats. Ikke kun for at skifte ud. Men også med henblik på forbedringsmuligheder, herunder samarbejdet med direktionen,« siger Ole Andersen.

Læs mere i Berlingske her (kræver abonnement).

Medie: Trump overvejer også straftold på varer fra Kina

USAs præsident, Donald Trump, overvejer at slå ned på kinesiske investeringer i USA samt at lægge told på en lang række produkter fra Kina.

Det oplyser anonyme kilder med kendskab til sagen ifølge Bloomberg News. Fodtøj, beklædning og elektroniske forbrugerprodukter er blandt de varer fra Kina, som kan blive pålagt en told.

I et slag mod den fløj i Det Hvide Hus, som er modstandere af protektionisme og tilhængere af frihandel, har Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver, Gary Cohn, tirsdag valgt at forlade sin stilling. Cohn har forsøgt at overtale Trump til at opgive tanken om told på stål og aluminium, sagde kilder mandag til Bloomberg News.

Nyheden om Cohns fratrædelse har svækket den amerikanske dollar og aktiefutures, skriver Ritzau.

Jysk vil give kunderne evig returret på varerne

Det er fremover slut med at haste tilbage i en af Jysks 1.200 butikker. hvis det nyindkøbte dynebetræk er for småt, eller nuancen på sofaen ikke passer til stuen. Det skriver Berlingske (kræver abonnement).

Hvis kunderne har gemt kvitteringen, kan de til enhver tid få pengene retur, og skulle man have glemt den hvide lap, kan man til enhver tid få ombyttet sin vare til en anden.

»Vi ved fra vores interne undersøgelser, at det er de ting, vi gør efter salget, når kunderne har problemer eller udfordringer, der giver kundetilfredshed og gør dem mere tilbøjelige til at handle hos os igen. Derfor gør vi det nu simpelt og helt fjerner tidsfristen, så kunderne ved, at de altid kan komme og returnere deres køb,« siger Niels Veien, der er direktør for kundeoplevelser i Jysk Nordic.