Mærsk nedjusterer forventninger efter høj brændstofregning - men aktien stiger

Lave fragtrater og stigende udgifter til brændstof får A.P. Møller – Mærsk til at nedjustere forventningerne til årsregnskabet. Alligevel belønner aktiemarkedet den danske virksomhed med plusser.

Den danske virksomheds nye forventning for driftsindtjeningen (EBITDA) i niveauet 3,5-4,2 mia. dollar, samt et positivt underliggende resultat. Den tidligere forventning var EBITDA i niveauet USD 4-5 mia., og et underliggende resultat over 2017, hvor der blev tjente 356 mio. dollar.

»I årets andet kvartal formåede vi at levere en god fremgang i omsætning, transporterede mængder og enhedsomkostninger på tværs af forretningen, og resultaterne har forbedret sig fra et svagt første kvartal. Spotfragtraterne er steget efter et betydeligt fald i andet kvartal, og de transporterede mængder vokser med markedet. Men som konsekvens af de høje brændstofpriser, hvilket vi ikke fuldt ud er blevet kompenseret for gennem højere fragtrater, har vi justeret vores forventninger til 2018,« udtaler adm. direktør Søren Skou, i meddelelsen.

Virksomheden er på vej med halvårsregnskab 17. august . Men tirsdag oplyser giver selskabet dog nogle af tallene for det seneste kvartal. Omsætningen var i andet kvartal 9,5 mia. dollar, mens driftsindtjeningen lå på 900 mio. dollar.

I det nye store forretningsområder, der primært udgøres af containerrederiet Maersk Line var indtjeningen 700 mio. dollar.

»(Det) afspejler forbedrede enhedsomkostninger, som samlet set er reduceret med mere end 5 pct. i forhold til første kvartal 2018, målt på både faste og nominelle priser på brændstof,« fremgår det af meddelelsen.

Mærsk skriver, at indtjeningen var negativt påvirket af, at brændstofpriserne i gennemsnit er steget med 28 pct. i forhold til samme periode sidste år, mens fragtraterne faldt 1,2 pct.

Nedjusteringen kommer efter blandt andre de tyske rederi Hapaq-Lloyd for en måned siden også meldte ud om et skuffende andet kvartal. Det sker efter, at den pressede containerindustri i gennem flere år har været ramt af for mange skibe og for lave priser.

Tirsdagens udmelding kommer efter den store danske virksomhed de senere år har været gennem en omtumlet periode. Efter virksomheden i efteråret 2016 valgte at ændre strategi, blev alle energivirksomheder sat til salg. I første omgang er Maersk Oil og Maersk Tankers solgt.

Arbejdet med at udvikle den tilbageværende transportdel blev sat tilbage, da et stort hackerangreb i 2017 lagde koncernens containerrederi Maersk Line ned.

I 2018 har nyhederne også mest været negative. I vinter skuffede ledelsen ifølge flere investorer på en kapitalmarkedsdag, der kostede et kursfald på 10 pct. på en dag.

Herefter stoppede finansdirektør Jakob Stausholm højst overraskende pludselig i marts efter det, der udefra lignede en fyring. Kort efter kom et regnskab fra første kvartal, som skuffede investorerne.

Mærsk ønsker ikke at udtale sig før 17. august 2018, hvor halvårsregnskabet bliver offentliggjort.