Mærsk må digitalisere forretningen på nøglemarked

»USA bliver digitalt disruptet og er i gang med en transformation, som sætter handlen under pres på en måde, hvor det endegyldige mål må ændres, så det at booke en container og flytte den på tværs af kontinenter bliver ligeså nemt som at sende en pakke,« siger Omar Shamsie, chef for Maersk Line i USA, ifølge dagbladet Børsen.

Containermarkedet i USA, der står for 24 pct. af klodens containertransport, har længe været plaget af mangel på lastbilchauffører, dårlige jernbanenet og lav produktivitet i havneterminalerne. Summen af alle problemerne har sat sit præg på væksten i USA's samhandel, der nu bliver overhalet af Canada.

USA har en vækst på 4,7 pct., mens Canada har en vækst på 6,9 pct.

»Industrien er bange for, at de største og vigtigste kunder bliver trætte af, at shippingindustrien ikke kan levere, sådan som de forventer, i en digital verden,« siger Morten Imsgard, senioranalytiker ved Sydbank, til avisen.

Mærsk har allerede iværksat nye initiativer, der skal håndtere kundesidens krav om øget digitalisering. Selskabet har blandt andet etableret en virksomhed med IBM, hvor administration med containertransport forløber digitalt i en såkaldt blockchain.