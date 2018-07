Maersk Line indleder samarbejde med rederier på stor handelsrute

Maersk Line, containerrederiet i A.P. Møller-Mærsk, har indgået et strategisk samarbejde med kollegerne Mediterranean Shipping Company (MSC) og ZIM.

Samarbejdet kommer konkret til at betyde, at de tre rederier kan udveksle afgange på en række forskellige ruter mellem Asien og den amerikanske østkyst, skriver Maersk Line i en meddelelse.

For det danske rederi vil samarbejdet betyde reducerede omkostninger og nye muligheder for kunderne, der får adgang til et forbedret produkt på ruten mellem Asien og den amerikanske østkyst, herunder et nyt produkt i form af en rute fra den amerikanske østkyst til Thailand.

Samarbejdet ventes at blive påbegyndt tidligt i september, såfremt de relevante myndigheder godkender det.