Mærsk lander stort underskud i årets første måneder

Mens omsætningen overraskede i første kvartal hos A.P. Møller - Mærsk, skuffede driftsresultatet markant i forhold til forventningerne.

Det fremgår af selskabets regnskab for årets første tre måneder, der er offentliggjort torsdag morgen.

Regnskabet er det første, hvor gruppen har ændret opdelingen af forretningsområderne. Tidligere blev der rapporteret efter selskaber, som fx Maersk Line og APM Terminals. I dag er forretningen fordelt på Ocean, Logistics & Services, Terminals & Towage and Manufacturing & Others.

Skiftet sker for at skabe den globale container- og logistikvirksomhed, som er planen i den overordnede strategi.

»Det nye format afspejler, at vi er en intergreret containerfragt og logistikforretning,« siger Søren Skou, adm. direktør for A.P. Møller - Mærsk, i meddelelsen.

Topchef: Utilfredstillende resultater

A.P. Møller – Mærsk øgede omsætningen til 9,3 mia. dollar i Ocean-forretningen, hvilket var 2,2 pct. højere uden at medregne opkøbet af det tyske rederi Hamburg Süd. I området, der har fået navnet Logistics & Services steg omsætningen med 6 pct., mens Terminals & Towage voksede med 11 pct.

»I første kvartal af 2018 oplevede vi 30 pct. vækst i vores omsætning. Samtidig er integrationen af vores forretning godt i gang med en succesfuld start på sammenlægningen med Hamburg Süd og lukning af transaktionen af Maersk Oil i marts, der gav en gevinst på 2.6 mia dollar,« siger topchef Søren Skou og fortsætter:

»Imidlertid var vores resultater på den korte bane utilfredsstillende, især i den Ocean-relaterede del af vores forretning. Som svar på de nuværende udfordrende markedsvilkår implementerer vi en række kortsigtede initiativer, så vi igen bliver profitable.«

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet vurderer, at regnskabet for første kvartal alt i alt efterlader et skuffende indtryk. Det bliver derfor svært at undgå kursfald torsdag, påpeger han.

»At Mærsk vil iværksætte kortsigtede initiativer til at hæve indtjeningen og reducere omkostningerne, siger en hel del om de regnskabstal, som Mærsk har aflagt her til morgen. Resultatet er under det forventede, og der spores en frustration over udviklingen. Det er en frustration, som deles af investorerne,« skriver Per Hansen i et notat efter regnskabets offentliggørelse.

Mærsk-aktierne har stort set stået stille det det seneste halve år, mens aktierne i forhold til sammen tidspunkt sidste år har mistet tæt ved 18 pct. af værdien.

A.P. Møller - Mærsk fastholder forventningerne til resten af 2018 og sigter dermed fortsat efter et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 4-5 mia. dollar på den fortsættende forretning.