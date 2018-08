Mærsk holder fast i nylig nedjustering - nu med mål for toplinjen

A.P. Møller-Mærsk holder fast i den 2018-prognose, der blev udstukket tirsdag den 7. august i en nedjustering.

Det fremgår af fredagens endelige halvårsregnskab.

Mærsk regner i år med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på mellem 3,5 og 4,2 mia. dollar. Nettoresultatet ventes at vise et overskud på underliggende basis.

I forbindelse med regnskabet oplyser administrerende direktør Søren Skou desuden, at den samlede omsætning forventes at ramme omkring 40 mia. dollar for hele 2018.