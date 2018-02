Mærsk ændrer kurs med fokus på mindre skibe

Det skriver dagbladet Børsen.

I flere år har de store rederier kæmpet om at bestille de store skibe, der går under betegnelsen triple E, som kan holde omkring 20.000 standardfodscontainere. Problemet er, at de fleste havne ikke kan huse de store skibe, hvilket har fået Mærsk til at trække i håndbremsen.

- Jeg ser det sådan, at shippingindustrien fremover vil være præget af et miks af forskellige størrelser skibe, og idéen om, at de største skibe altid er bedre, vil ikke altid gælde, siger Anders Boenæs, netværkschef ved Maersk Line, til dagbladet Børsen.

I ordrebogen har Mærsk primært fokus på mindre skibe, der kan laste helt ned til 3500 og 15.000 containere. Ud af de 20 bestilte skibe er der kun seks megaskibe.

- Grunden til det er, at de mindre skibe er mere fleksible og kan blive sat i drift på langt flere steder, siger Anders Boenæs til avisen.

Interessen for de mindre skibe er steget i takt med Mærsk appetit på opkøbet af Hamburg Süd, der har en del aktiviteter i Latinamerika, hvor de fleste havne ikke har kapacitet til de store triple E.

