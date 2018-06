Lufthansa forhandler med Norwegian om opkøb

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa er i dialog om at købe Norwegian, der har en lang række ruter til og fra Danmark. Interessen kommer, efter British Aiways også har vist interesse for det norske flyselskab, hvis aktier mandag stiger.

»I Europa taler alle med alle. Der er en ny bølge af konsolidering på vej. Det betyder, at vi også har kontakt med Norwegian,« siger Carsten Spohr, topchef i Lufthansa, til den tyske avis Sueddeutsche Zeitung.

Spohr bliver spurgt til, om Norwegian ville passe ind i Lufthansa.

»Opkøb er altid et spørgsmål om strategisk værdi, prisen og konkurrencemyndigheder. Der er ikke noget nemt svar på det spørgsmål,« siger Spohr.

Det britiske selskab IAG, der blandt andet ejer British Airways, fortalte i begyndelsen af april, at selskabet havde købt knap fem pct. af aktierne i Norwegian med henblik på at komme i dialog med det norske flyselskab, der har erhvervsmanden Bjørn Kjos som direktør. Siden har Norwegian oplyst, at det norske selskab har afvist to købstilbud.

Også det irske lavprisselskab Ryanair har været nævnt som en mulig køber af Norwegian, men irerne har senere sagt, at de ikke har vist interesse.

Det har tidligere været fremme, at der kan være en større konsolidering på vej på det skandinaviske marked. Også IAG har vist interesse for finske Finnair, men den interesse blev dog ikke gengældt af den finske stat.

Norwegian kæmper i øjeblikket med svigtende indtjening, og i marts rejste selskabet 1,3 mia. norske kr. i en aktieemission. Samtidig løftede luftfartsselskabet sløret for sit forventede resultat for årets tre første måneder: Et dundrende underskud på 2,6 mia. norske kroner før skat.

Aktier i Norwegian er mandag formiddag steget 7,5 pct. til kurs 267,60.